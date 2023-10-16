Haberler Yaşam Haberleri Uzuner ve Pelit suç örgütleri çökertildi
Giriş Tarihi: 17.10.2023

Uzuner ve Pelit suç örgütleri çökertildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Uzuner ve Pelit suç örgütleri çökertildi
İstanbul ve Sinop'ta Kafes Operasyonları kapsamında suç örgütü faaliyeti gösteren 'Uzuner' ve 'Pelit' adlı iki çete çökertildi. Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nca liderliğini Necati Kerim Uzuner'in yaptığı Uzuner çetesinin 14 üyesine yönelik Sinop, Trabzon ve İstanbul'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Çetenin vatandaşların bankaların müşteri hizmetleri numarasına benzer numaralardan arayıp kendilerini müşteri temsilcisi gibi tanıtarak 40 milyon lira tutarında dolandırdıkları, paraları ise kripto paraya çevirdikleri tespit edildi. 8 şüpheliye ait 153 banka hesabına el konuldu.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca ise liderliğini Rıfat Albayrak'ın yaptığı Pelit çetesinin 25 üyesine yönelik operasyon düzenlendi. Çetenin, ormanlık alanlardaki ağaçları kesip açtıkları arazileri usulsüz şekilde düzenlenen belgelerle vatandaşlara sattıkları tespit edildi. Operasyonda 15 ruhsatsız tabanca, yüksek miktarda altın ve döviz ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Kassam Tugayları duyurdu: Elimizde yabancı esirler var, onları serbest bırakacağız
Brüksel'de silahlı saldırgan 2 kişiyi öldürdü! Belçika-İsveç maçı yarıda kaldı
Kolombiya, İsrail Büyükelçisini kovdu: Utanç verici özür dileyin gidin! Filistin’e desteği hazmedememişti
Kontrollerimi Türkiye’de yaptırıyorum
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
BBC spikerinden kara propaganda itirafı: Halkı kandırdıklarını kabul ettiler! İşte Batı medyasının ikiyüzlülüğünün kanıtı
11 haneli TC kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin TC kimlik numarasının son hanesi nedir?
ABD savaş gemisi göndermişti: Türk Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de tatbikat yapacağını açıkladı!
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Putin Orta Doğu liderleri ile görüştü: Bağımsız Filistin devleti vurgusu
ARKADAŞINA GÖNDER
Uzuner ve Pelit suç örgütleri çökertildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA