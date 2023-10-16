Uzuner ve Pelit suç örgütleri çökertildi

İstanbul ve Sinop'ta Kafes Operasyonları kapsamında suç örgütü faaliyeti gösteren 'Uzuner' ve 'Pelit' adlı iki çete çökertildi. Sinop İl Jandarma Komutanlığı'nca liderliğini Necati Kerim Uzuner'in yaptığı Uzuner çetesinin 14 üyesine yönelik Sinop, Trabzon ve İstanbul'da eşzamanlı operasyon düzenlendi. Çetenin vatandaşların bankaların müşteri hizmetleri numarasına benzer numaralardan arayıp kendilerini müşteri temsilcisi gibi tanıtarak 40 milyon lira tutarında dolandırdıkları, paraları ise kripto paraya çevirdikleri tespit edildi. 8 şüpheliye ait 153 banka hesabına el konuldu.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca ise liderliğini Rıfat Albayrak'ın yaptığı Pelit çetesinin 25 üyesine yönelik operasyon düzenlendi. Çetenin, ormanlık alanlardaki ağaçları kesip açtıkları arazileri usulsüz şekilde düzenlenen belgelerle vatandaşlara sattıkları tespit edildi. Operasyonda 15 ruhsatsız tabanca, yüksek miktarda altın ve döviz ele geçirildi.