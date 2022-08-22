Uzungöl Nerede? Uzungöl Nereye Bağlı, Hangi İlde ve Nasıl Gidilir?

Uzungöl kesinlikle tam bir doğa harikasıdır. Burada insan bolca temiz havayı ciğerlerine doldurabilir, günlük yaşamın stresinden büyük oranda kaçarak huzuru bulabilir ve dinlenebilir. Peki ya eşsiz güzellikleriyle resmen doğal bir antidepresan görevi gören Uzungöl nereye bağlı, hangi ilde? Tüm bu soruların cevaplarıyla birlikte Uzungöl nerede sorusunun cevabını da içeriğimizde hazırladık. İşte Uzungöl'e nasıl gidilir? Sorusunun yanıtı…

Uzungöl Nerede?

İnsanın içini ferahlatan ve gittiğinizde doğa ile iç içe olabileceğiniz Uzungöl nerede? Uzungöl, Karadeniz bölgesinde yer alan son derece büyük ve verimli bir arazidir. 1 belde ve 3 köyden meydana gelmiş Uzungöl hem bölgenin adıdır hem de bölgede var olan gölün ismidir. Burası için son yıllarda artan popülerliğinden dolayı ziyaret talepleri giderek artmaktadır. Buna bağlı olarak Uzungöl nereye bağlı ve hangi ilde gibi soruların cevabı değer kazanmaktadır. İçeriğimizde tüm bunlarla birlikte Uzungöl'e nasıl gidilir? Sorusuna da yanıt verdik.

Uzungöl, doğal güzellikleri ile bilinen son derece kıymetli bir yerdir. Trabzon'un Çaykara ilçesinde yer alan Uzungöl, sık ormanları ve zengin güzellikleriyle göreni kendine aşık ediyor desek yeridir.

Coğrafi özelliklerinden bahsedecek olursak; Soğanlı ve Kaçkar Sıradağları'nın kesişme noktasında bulunan bu bölge çok yaşlı ağaçlara ev sahipliği yapmaktadır. Yoğun yağış alır ve iklimi ılımandır. Yılın tüm zamanlarında yemyeşil olan Uzungöl artık sadece yerli değil aynı zamanda yabancı turistlerin de ilgisini çekmektedir.

Uzungöl çevresinde genellikle kayın, doğuladini, kızılağaç ve akçaağaç gibi ağaç türleri yer alır. Bu ağaçların gövdelerinin kızıl bir tona yakın olmaları dolayısıyla özellikle sonbahar mevsiminde Uzungöl, ayrı bir romantik havaya bürünür. Uzungöl'ün tek ziyaretçisi biz insanlar değiliz elbette. Gölün kenarında kimse olmadığı zaman karnını doyurmak adına çeşitli hayvanlar ormandan buraya inebilirler fakat bu çok sık görülen bir durum değildir ve kışın yaşanır. Uzungöl'e giden ziyaretçiler kesinlikle gölde yüzen yaban ördekleri ile gökyüzünde dolanan çeşitli türden kuşlara hayran kalırlar.

Uzungöl Nereye Bağlı?

Uzungöl Karadeniz bölgesinde bulunan Trabzon ilinin Çaykara ilçesinde yer alır. Peki Uzungöl'e nasıl gidilir?

Uzungöl, Trabzon il merkezine 100km uzaklıktadır. Bağlı bulunduğu Çaykara ilçesine ise 20 km uzaklıkta. Yaz aylarında (özellikle bayram tatillerinde) Uzungöl'e olan turistik talepler doğrultusunda seferler artar. Özel araç ile gidecekler, Uzungöl'e çok rahat şekilde gidebilirler çünkü Trabzon'dan başlayarak Uzungöl'e kadar asfalt yol mevcuttur. Trabzon ilinden Çaykara ilçesine ulaştıktan sonra Uzungöl'e giden güzergahı gösteren tabelaların sayısı oldukça yeterlidir.

Özel araçla gidecekler için güzergâh sırasıyla şu şekildedir; Trabzon, Yomra, Arsin, Araklı, sürmene, Of, Çaykara, Uzungöl.

Toplu taşıma tercih edeceklerin de Trabzon Merkez'de, Çömlekçi Mahallesinde bulunan tur minibüsleri ile her 30 dakikada bir buraya hareket etmeleri mümkündür.