Vahdaniyyet Ne Demek? Allah’ın Vahdaniyyet Sıfatının Anlamı Ve Fazileti

Kur'ân-ı Kerîm'de ahad, vâhid, vahdehû gibi birçok kelime ile vahdâniyyet sıfatına işaret edildiği için bu sıfat büyük önem taşımaktadır. Bu sıfatın anlamını iyi kavramak gereklidir. Peki, vahdâniyyet ne demek?

Vahdaniyyet Ne Demek?

Sözlükte vahd (vahdet) "bir, yegâne, tek" anlamına gelmektedir. Bu sıfatın anlamı da ortağı bulunmamak, bir ve tek olmak demektir. Allah'ın dengi bulunmayan, yaratıklara özgü nitelikten söz edilemeyen ve unsurlardan teşekkül etmeyen bir varlık olduğunu ifade eder. İslam alimleri bu sıfatı değerlendirmek için 4 bölüme ayırmışlardır.

Zâtında Vahdâniyyet

Sıfatlarında Vahdâniyyet

Rubûbiyyette Vahdâniyyet

Fiillerinde Vahdâniyyet

Vahdaniyyet Sıfatının Anlamı ve Fazileti

Vahdâniyyet, Allah (c.c) zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması demektir. Eşi, benzeri ve ortağının bulunmaması anlamına gelir. Vahdâniyyetin zıddı olan birden fazla olmak (taaddüd) şirke girmektedir. Eşi ve ortağı bulunmak şirktir. Allah hakkında düşünülmesi imkânsız olan sıfatlardan olarak yorumlanır.

İhlâs ve Kâfirûn sûreleri buna en iyi örnektir. Kur'an'ın pek çok âyeti Allah'ın tek ve eşsizliğini ortaya koyarken, şirki reddeder. İslâm'a göre Allah'tan başka ilâh, yaratıcı, tapılacak, sığınılacak, hüküm ve otorite sahibi bir başka varlık yoktur.

Vahdaniyyet Sıfatının Geçtiği Bazı Ayetler