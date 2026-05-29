Haberler Yaşam Haberleri Vahşeti dede ortaya çıkardı! Cani baba 3 yaşındaki Poyraz’ı boğarak katletti: Parçalara ayırıp...
Giriş Tarihi: 29.05.2026 09:19

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde Muhammet Emin Torluk 3 yaşındaki oğlu Poyraz Yetkin Torluk'u boğarak katletti. Babanın oğlunun yaşamına son verdikten sonra Poyraz’ı parçalara ayırdığı öğrenildi. Hiçbir şey olmamış gibi aile evine giden Muhammet Emin Torluk’un babası torununu sorunca korkunç gerçek ortaya çıktı. Cani baba hakkında ortaya atılan iddialar ise kan dondurdu. İşte detaylar…

Olay, 27 Mayıs tarihinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. Muhammet Emin Tortuk, boşanma aşamasındaki eşi evi terk ettikten sonra 3 yaşındaki evladı Poyraz Yetkin Tortuk ile birlikte yaşamaya başladı.

ÖNCE BOĞDU SONRA UZUVLARINI KESTİ

İddiaya göre uyuşturucu madde bağımlısı olan baba Tortuk, bilinmeyen nedenden dolayı evladını önce boğarak öldürdü sonra uzuvlarını kesti. Canice evladını katleden baba Tortuk, kaldığı binadan kaçarak babasının evinin bulunduğu Kösrelik Mahallesi'ne gitti.

DEDENİN ŞÜPHESİ KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Evladının şüpheli hareketleri üzerine büyük baba, Yayladağı İlçe Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdi. İhbar üzerine baba Tortuk'un evine giden polis ekipleri, Poyraz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, 3 yaşındaki Poyraz'ın cansız bedenini görünce zaman kaybetmeden baba Tortuk'u saklandığı evde yakaladı.

POYRAZ GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kocasıyla boşanma aşamasında olan anne Cansu Tortuk, İstanbul'a gittiği esnada evladının öldürüldüğü haberini alınca geri döndü. Otopsi işlemlerinin ardından 3 yaşındaki Poyraz'ın cenazesi, Antakya ilçesi Güldüren Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Evladının cenazesinde gözyaşlarına boğulan anne Tortuk, gözyaşları içerisinde evladını defnetti.

CANİ BABA TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin yakaladığı baba Tortuk, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
