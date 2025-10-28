Vahşetin adresi Denizli! Kendisine silah doğrultan adamın üzerine yürüyüp bıçakladı! O anlar kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan olay anlarında, Mehmet Y., babası Hasan Y. ve beraberindeki grup, hafif ticari bir araçla köy meydanına gelerek Cengiz ve Gökhan Berber kardeşlerle tartışmaya başlıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine, Cengiz Berber'in elinde bir tüfekle Mehmet Y.'ye doğru yöneldiği ve çevredeki diğer kişilerin onu engellemeye çalıştığı dikkat çekiyor. Görüntülerin devamında ise tüfek doğrultulan Mehmet Y.'nin, silahı umursamazca kendisine yönelten Cengiz Berber'e doğru yürüdüğü ve ani bir hamleyle saldırdığı görülüyor.