Vahşetin adresi Denizli! Kendisine silah doğrultan adamın üzerine yürüyüp bıçakladı! O anlar kamerada

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Yahya Mahallesi'nde, 22 Ekim Çarşamba günü yaşanan ve bir kişinin ölümü, bir kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Aralarında uzun süredir devam eden bir husumet bulunan iki grup, köy meydanında karşılaştı. Sözlü başlayan tartışma, kısa sürede şiddetlenerek bıçaklı ve sopalı kanlı bir hesaplaşmaya dönüştü. Olayda Cengiz ve Gökhan Berber kardeşler yaralanırken, Cengiz Berber kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Güvenlik kameralarına yansıyan olay anlarında, Mehmet Y., babası Hasan Y. ve beraberindeki grup, hafif ticari bir araçla köy meydanına gelerek Cengiz ve Gökhan Berber kardeşlerle tartışmaya başlıyor. Tartışmanın büyümesi üzerine, Cengiz Berber'in elinde bir tüfekle Mehmet Y.'ye doğru yöneldiği ve çevredeki diğer kişilerin onu engellemeye çalıştığı dikkat çekiyor. Görüntülerin devamında ise tüfek doğrultulan Mehmet Y.'nin, silahı umursamazca kendisine yönelten Cengiz Berber'e doğru yürüdüğü ve ani bir hamleyle saldırdığı görülüyor.
Yaşanan arbede sırasında bir kişi Cengiz Berber'in elindeki tüfeği çekip alıyor. Silahsız kalan ve yere düşen Cengiz Berber'e, Mehmet Y. önce bıçakla saldırıyor. Bıçağın düşmesinin ardından bu kez yerdeki sopayı alarak Cengiz Berber'e defalarca vuruyor. Ardından bu kez Gökhan Berber'e doğru yönelen Mehmet Y., saldırıyı sonlandırdıktan sonra babası ve beraberindekilerle olay yerinden ayrılıyor. Çevredeki vatandaşlar, ağır yaralanan Cengiz Berber'i sürükleyerek bir araca bindirip hastaneye götürdüğü anlar da kameralara yansıyor.
O DEHŞET ANLARI KAMERADA!
Kendisine silah doğrultan adamın üzerine yürüyüp bıçakla öldürdü! Dehşet anları kamerada | Video
Olay yerinden araçla hastaneye götürülmeye çalışılan Cengiz Berber, yolda yaşamını yitirirken, kardeşi Gökhan Berber ise ambulansla Çivril Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli Mehmet Y. ve babası Hasan Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "kasten adam öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.