Haberler Yaşam Haberleri Vakfe Duası Canlı Yayın: Arafat Vakfe duası nasıl ve nereden izlenir?
Giriş Tarihi: 26.05.2026 10:34

Vakfe Duası Canlı Yayın: Arafat Vakfe duası nasıl ve nereden izlenir?

Milyonlarca hacı, hac ibadetinin asli rüknü (farzı) olan Arafat Vakfesi için hazırlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonuyla ülkemizde canlı yayınlanacak olan bu ibadetle ilgili olarak Arafat Vakfe duası nasıl ve nereden izlenir soruları yanıt arıyor. İşte Diyanet Vakfe Duası canlı yayın adresi.

Vakfe Duası Canlı Yayın: Arafat Vakfe duası nasıl ve nereden izlenir?
  • ABONE OL

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Vakfe duasını Mekke'den canlı yayınlayacak. Kutsal toprakların manevi atmosferini ve hac ibadetinin huzurunu bir nebze de olsa hissetmek isteyen milyonlar, o anları ekran başından takip edecek.

Arafat Vakfe Duası Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen canlı yayın, Diyanet TV üzerinden gerçekleştirilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak Youtube üzerinden canlı yayını takip edebilirsiniz;

ARAFAT VAKFE DUASI CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

Arafat Vakfesi Ne Zaman ve Nerede Yapılır?

Haccın aslî rüknü olan vakfe, Mekke'de Arafat meydanında yapılır. Vakfenin yapılacağı zaman, Arefe günü (9 Zilhicce) güneşin zevalinden sonra başlar, kurban bayramın birinci günü (10 Zilhicce) fecr-i sadığa kadar devam eder.

Arafat Vakfesi'nin Hükmü

Arafat vakfesinin bir rüknü vardır, o da Arafat sınırları içerisinde belirlenen zaman diliminde kısa bir süre bulunmaktır.

İçerisinde bilerek veya bilmeyerek, uyanık veya uyuyarak, ayık veya baygın olarak, oturarak, yürüyerek veya vasıta içerisinde, abdestli veya abdestsiz, cünüp, adetli ve loğusalı, niyetli veya niyetsiz kısa bir süre Arafat'ta bulunsa vakfe yapmış olur.

Şu ayetler, Arafat vakfesine işaret etmektedir:

"Arafat 'tan ayrılıp (Müzdelife 'ye) akın edînce Meş'ar-i Haram'da Allah'ı anın." Bakara 198

"Sonra insanların akın ettiği yerden (Arafat 'tan) siz de akın edin." Bakara 199

Kureyşliler daha önceleri Müzdelife 'de vakfe yaparlar, Harem ehli oldukları gerekçesiyle Arafat vakfesi yapmazlardı. Yüce Allah bu ayet ile Arafat'ta vakfe yapılmasını kesin olarak emretmiştir. Peygamberimiz (sas) da "Hac, Arafat'tır" buyurmuştur.

Arafat vakfesi yapılmadan hac ibadeti yerine getirilmiş olmaz.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Vakfe Duası Canlı Yayın: Arafat Vakfe duası nasıl ve nereden izlenir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA