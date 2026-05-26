Vakfe Duası Canlı Yayın: Arafat Vakfe duası nasıl ve nereden izlenir?

Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Vakfe duasını Mekke'den canlı yayınlayacak. Kutsal toprakların manevi atmosferini ve hac ibadetinin huzurunu bir nebze de olsa hissetmek isteyen milyonlar, o anları ekran başından takip edecek.
Arafat Vakfe Duası Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilen canlı yayın, Diyanet TV üzerinden gerçekleştirilecek. Aşağıdaki linke tıklayarak Youtube üzerinden canlı yayını takip edebilirsiniz;
Arafat Vakfesi'nin Hükmü
Arafat vakfesinin bir rüknü vardır, o da Arafat sınırları içerisinde belirlenen zaman diliminde kısa bir süre bulunmaktır.
İçerisinde bilerek veya bilmeyerek, uyanık veya uyuyarak, ayık veya baygın olarak, oturarak, yürüyerek veya vasıta içerisinde, abdestli veya abdestsiz, cünüp, adetli ve loğusalı, niyetli veya niyetsiz kısa bir süre Arafat'ta bulunsa vakfe yapmış olur.
Şu ayetler, Arafat vakfesine işaret etmektedir:
"Arafat 'tan ayrılıp (Müzdelife 'ye) akın edînce Meş'ar-i Haram'da Allah'ı anın." Bakara 198
"Sonra insanların akın ettiği yerden (Arafat 'tan) siz de akın edin." Bakara 199
Kureyşliler daha önceleri Müzdelife 'de vakfe yaparlar, Harem ehli oldukları gerekçesiyle Arafat vakfesi yapmazlardı. Yüce Allah bu ayet ile Arafat'ta vakfe yapılmasını kesin olarak emretmiştir. Peygamberimiz (sas) da "Hac, Arafat'tır" buyurmuştur.
Arafat vakfesi yapılmadan hac ibadeti yerine getirilmiş olmaz.