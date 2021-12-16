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Giriş Tarihi: 16.12.2021 23:39

Vakıa Suresi Fazileti - Vakıa Suresi Okumanın Faziletleri Ve Faydaları

Vakıa Suresi Fazileti - Vakıa Suresi Okumanın Faziletleri Ve Faydaları

Kur’an-ı Kerim’de yer alan elli altıncı suredir. Vakıa Suresi, adını birinci ayetinden almıştır. Mekke döneminde nazil olan ve 96 ayetten oluşan surede temel olarak kıyamet ile ahirete dair çok önemli bilgilere yer verilmiştir. Genel olarak zenginlik ve bereket için okunan vakıa suresi fazileti ile ilgili olarak hadis kaynaklarında da pekçok bilgi yer almaktadır. Vakıa Suresi okumanın faziletleri ile faydaları öğrenmek için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte, Vakıa Suresi fazileti ve faydaları

Vakıa, kelime olarak gerçekleşen ve meydana gelen anlamlarını taşır. Kur'an-ı Kerim'in elli altıncı suresi olan ve 96 ayetten oluşan vakıa suresi, temel olarak kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşet verici haller ile insanların amellerine göre içinde yer alacağı gruplardan bahsedilmektedir. Vakıa Suresi fazileti ile ilgili olarak ise hadis kaynaklarında pekçok bilgi yer alır. Bunlardan en önemlileri de zenginlik ve bereket getirici faydasının olmasıdır. Vakıa Suresi faziletleri için aşağıya göz atabilirsiniz.

Vakıa Suresi Faziletleri Nelerdir?

Mushaftaki sıralamaya göre elli altıncı, iniş sırasına göre ise kırk altıncı sırada yer alan Vakıa Suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir. Bu sureyi okumanın faziletleri de birçok kişinin merak ettiği konu olarak dikkat çekmektedir. Vakıa Suresi okumanın faziletleri şöyle;

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sabah namazlarında Vâkıa sûresini okuduğuna dair rivayet sahih kabul edilmiştir (Müsned, V, 104; a.e. [Arnaût], XXXIV, 504-505; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 323).

Abdullah b. Mesud (r.a.)'ı ölüm hastalığında ziyaret eden Hz. Osman:

"- Sana beytülmalden bir bağışta bulunulmasını emredeyim mi?" diye sorar. İbn Mesud buna ihtiyacı olmadığını söyler. Osman (r.a.):

"- Senden sonra hiç olmazsa kızlarına kalır" deyince İbn Mesud (r.a.):

"- Sen kızlarımı merak etme. Ben onlara her gece Vâkıa sûresini okumalarını öğrettim. Zira ben Resûlullah (s.a.s.)'in «Her kim her gece Vâkıa sûresini okursa ona fakirlik dokunmaz» buyurduğunu işitmiştim" der. (İbn Hanbel, Fedâilü's-Sahâbe, II, 726)

"Her gece Vâkıa sûresini okuyan kimse fakirlik çekmez" meâlinde (Zemahşerî, VI, 40; Beyzâvî, IV, 240) Resûl-i Ekrem'e nisbet edilen hadisin sahih olmadığı belirtilmiştir (Zemahşerî, VI, 40-41 [neşredenin notu]; M. Nâsırüddin el-Elbânî, I, 45-46, hadis nr. 290; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 323-324).

Vakıa Suresi Konusu Nedir?

Vakıa Suresi, kıyamet gününün gerçekliğinden asla şüphe duyulmaması gerektiğini belirterek başlamaktadır. Cennet ve cehennemin tasvirleri yapılmış, Allah'ın (C.C) kudretinden kanıtlar gösterilerek bahsedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in Allah katından indirildiği ve insanlık âlemi için büyük bir nimet olduğuna dikkat çekilmiştir. Temel olarak ise bu surede kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli hâller ve insanların amellerine göre içinde yer alacağı gruplar konu edilmektedir.

Vakıa Suresi okumak için Vakıa Suresi linkine tıklayınız.

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Vakıa Suresi Fazileti - Vakıa Suresi Okumanın Faziletleri Ve Faydaları
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