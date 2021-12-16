Vakıa Suresi Fazileti - Vakıa Suresi Okumanın Faziletleri Ve Faydaları

Vakıa, kelime olarak gerçekleşen ve meydana gelen anlamlarını taşır. Kur'an-ı Kerim'in elli altıncı suresi olan ve 96 ayetten oluşan vakıa suresi, temel olarak kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşet verici haller ile insanların amellerine göre içinde yer alacağı gruplardan bahsedilmektedir. Vakıa Suresi fazileti ile ilgili olarak ise hadis kaynaklarında pekçok bilgi yer alır. Bunlardan en önemlileri de zenginlik ve bereket getirici faydasının olmasıdır. Vakıa Suresi faziletleri için aşağıya göz atabilirsiniz.

Vakıa Suresi Faziletleri Nelerdir?

Mushaftaki sıralamaya göre elli altıncı, iniş sırasına göre ise kırk altıncı sırada yer alan Vakıa Suresi, Mekke döneminde nazil olmuştur. Müslüman âlemi için mühim bir yere sahiptir. Bu sureyi okumanın faziletleri de birçok kişinin merak ettiği konu olarak dikkat çekmektedir. Vakıa Suresi okumanın faziletleri şöyle;

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sabah namazlarında Vâkıa sûresini okuduğuna dair rivayet sahih kabul edilmiştir (Müsned, V, 104; a.e. [Arnaût], XXXIV, 504-505; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 323).

Abdullah b. Mesud (r.a.)'ı ölüm hastalığında ziyaret eden Hz. Osman:

"- Sana beytülmalden bir bağışta bulunulmasını emredeyim mi?" diye sorar. İbn Mesud buna ihtiyacı olmadığını söyler. Osman (r.a.):

"- Senden sonra hiç olmazsa kızlarına kalır" deyince İbn Mesud (r.a.):

"- Sen kızlarımı merak etme. Ben onlara her gece Vâkıa sûresini okumalarını öğrettim. Zira ben Resûlullah (s.a.s.)'in «Her kim her gece Vâkıa sûresini okursa ona fakirlik dokunmaz» buyurduğunu işitmiştim" der. (İbn Hanbel, Fedâilü's-Sahâbe, II, 726)

"Her gece Vâkıa sûresini okuyan kimse fakirlik çekmez" meâlinde (Zemahşerî, VI, 40; Beyzâvî, IV, 240) Resûl-i Ekrem'e nisbet edilen hadisin sahih olmadığı belirtilmiştir (Zemahşerî, VI, 40-41 [neşredenin notu]; M. Nâsırüddin el-Elbânî, I, 45-46, hadis nr. 290; İbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 323-324).

Vakıa Suresi Konusu Nedir?

Vakıa Suresi, kıyamet gününün gerçekliğinden asla şüphe duyulmaması gerektiğini belirterek başlamaktadır. Cennet ve cehennemin tasvirleri yapılmış, Allah'ın (C.C) kudretinden kanıtlar gösterilerek bahsedilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in Allah katından indirildiği ve insanlık âlemi için büyük bir nimet olduğuna dikkat çekilmiştir. Temel olarak ise bu surede kıyametin kopmasından önceki ve sonraki dehşetli hâller ve insanların amellerine göre içinde yer alacağı gruplar konu edilmektedir.

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