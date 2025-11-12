Haberler Yaşam Haberleri Vakıf Faktoring halka arz oluyor! 2025 (VAKFA) Vakıf Faktoring kaç lot verir, ne kadar ve katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 12.11.2025 15:44

Vakıf Faktoring A.Ş. (VAKFA), Borsa İstanbul'daki halka arz sürecini başlattı. 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleşecek talep toplama sürecinde hisse başına fiyat belirlendi. Yaklaşık 3.2 Milyar TL büyüklüğündeki bu halka arzda, yatırımcılar tahmini lot dağıtımını ve özellikle Katılım Endeksi kriterlerine uygun olup olmadığını merak ediyor. Peki, 2025 Vakıf Faktoring halka arz ne kadar, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

Vakıf Faktoring A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından talep toplamaya başladı. Şirketin halka arz büyüklüğünün ve dağıtım yönteminin netleşmesiyle birlikte, bireysel yatırımcılar VAKFA halka arz kaç lot verir ve Vakıf Faktoring Katılım Endeksine uygun mu soruların cevaplarını aramaya başladı. İşte, 2025 Vakıf Faktoring halka arzının fiyatı, talep toplama tarihleri ve olası lot miktarı:

VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZ OLUYOR!

Vakıf Faktoring'in talep toplama işlemleri başladı. 3 gün sürecek halka arz sürecinde yatırımcılar, belirtilen tarihlerde 09:00 - 17:00 saatleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecekler:

  • 12 Kasım 2025
  • 13 Kasım 2025
  • 14 Kasım 2025

Halka Arz Fiyatı: 14,20 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Borsa Kodu: VAKFA (BIST Yıldız Pazar'da işlem görecektir.)

Toplam Lot (Pay) Sayısı: 225.000.000 Lot

Halka Arz Büyüklüğü: 3,2 Milyar TL

Halka Açıklık Oranı: %25

VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Halka arz takviminde yer aldığı üzere Vakıf Faktoring katılım endeksine uygun değil.

VAKIF FAKTORİNG KAÇ LOT VERİR?

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

- 150 Bin katılım ~ 900 Lot (12780 TL).

- 250 Bin katılım ~ 540 Lot (7668 TL).

- 350 Bin katılım ~ 386 Lot (5481 TL).

- 500 Bin katılım ~ 270 Lot (3834 TL).

- 700 Bin katılım ~ 193 Lot (2740 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 123 Lot (1746 TL).

- 1.6 Milyon katılım ~ 85 Lot (1207 TL).

- 2.2 Milyon katılım ~ 61 Lot (866 TL).

* Bireysel Yatırımcı Grubu.

