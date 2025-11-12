Vakıf Faktoring halka arz oluyor! 2025 (VAKFA) Vakıf Faktoring kaç lot verir, ne kadar ve katılım endeksine uygun mu?

Vakıf Faktoring A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından talep toplamaya başladı. Şirketin halka arz büyüklüğünün ve dağıtım yönteminin netleşmesiyle birlikte, bireysel yatırımcılar VAKFA halka arz kaç lot verir ve Vakıf Faktoring Katılım Endeksine uygun mu soruların cevaplarını aramaya başladı. İşte, 2025 Vakıf Faktoring halka arzının fiyatı, talep toplama tarihleri ve olası lot miktarı: