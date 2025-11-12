Vakıf Faktoring halka arz oluyor! 2025 (VAKFA) Vakıf Faktoring kaç lot verir, ne kadar ve katılım endeksine uygun mu?

Vakıf Faktoring A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından talep toplamaya başladı. Şirketin halka arz büyüklüğünün ve dağıtım yönteminin netleşmesiyle birlikte, bireysel yatırımcılar VAKFA halka arz kaç lot verir ve Vakıf Faktoring Katılım Endeksine uygun mu soruların cevaplarını aramaya başladı. İşte, 2025 Vakıf Faktoring halka arzının fiyatı, talep toplama tarihleri ve olası lot miktarı:
Vakıf Faktoring'in talep toplama işlemleri başladı. 3 gün sürecek halka arz sürecinde yatırımcılar, belirtilen tarihlerde 09:00 - 17:00 saatleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecekler:
Halka arz takviminde yer aldığı üzere Vakıf Faktoring katılım endeksine uygun değil.
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
- 150 Bin katılım ~ 900 Lot (12780 TL).
- 250 Bin katılım ~ 540 Lot (7668 TL).
- 350 Bin katılım ~ 386 Lot (5481 TL).
- 500 Bin katılım ~ 270 Lot (3834 TL).
- 700 Bin katılım ~ 193 Lot (2740 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 123 Lot (1746 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 85 Lot (1207 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 61 Lot (866 TL).
* Bireysel Yatırımcı Grubu.