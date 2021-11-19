Haberler Yaşam Haberleri Vakıf kültürünü dilden dile aktarmalıyız!
Giriş Tarihi: 19.11.2021 18:47

Vakıf kültürünü dilden dile aktarmalıyız!

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Vakıf kültürünü dilden dile aktarmalıyız!

TOGEMDER'in eski ve yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, yaptığı konuşmada, “TOGEMDER'in oldukça dinamik bir sivil toplum kuruluşu olduğunu gözlemliyorum. Çünkü bu işin özünde, dünyanın dertlerine şifa olma, dünya düzenine yön verme fikriyatı var" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEMDER) eski ve yeni yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.


VİCDANIYLA BESLENİYOR


TOGEMDER Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, TOGEMDER'in, yardımlaşma fikrini vicdanıyla besleyen insanların kalbinden doğduğunu, ülkeye ve millete karşı duyulan sorumluluğu ruhunun en derinlerinde hissedenler tarafından büyütüldüğünü dile getirdi.


ZAMANI GÖZLEDİ, TOPLUMUN NABZINI TUTTU


Derneğin, yardımlaşmayı yalnızca anlık ihtiyaçları karşılamanın ötesine taşıdığını belirten Erdoğan, "Zamanın ruhunu gözledi, günün değişen ihtiyaçlarını tespit etti. Toplumun nabzını tuttu. Gerekiyorsa, faaliyet alanlarına yeni modüller ekledi. TOGEMDER'in bu yönüyle oldukça dinamik bir sivil toplum kuruluşu olduğunu gözlemliyorum. Çünkü bu işin özünde, dünyanın dertlerine şifa olma, dünya düzenine yön verme fikriyatı var." değerlendirmesini yaptı.


Emine Erdoğan, STK çalışmalarına "Bir damla gözyaşını bile silsem ne mutlu bana" demek için girilmesi gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'deki STK anlayışının tarihi zemine ve manevi mirasa dayandığını anlattı.


DİLDEN DİLE ANLATMALIYIZ


Osmanlı İmparatorluğu'nun adeta bir vakıf cenneti olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Merhametin, vicdanın ve yaratılana karşı duyulan muhabbetin kurumsallaşması, eşi benzeri olmayan bir tarih mirasıdır. Vakıf kültürümüz, insanlık tarihinin ender başarılarından biridir. Bizler bu gerçeği, dilden dile aktarmalıyız. Bunu, tüm dünya için bir başucu kitabı haline getirmeliyiz. İşte vakıflar, bu ince yaşam sanatının en iyi öğrenileceği, aktarılacağı yerlerdir. Kurumlarımızın, bu bakiyeyi, özellikle gençlerle buluşturacak canlı bir köprü olacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.


NİCE İNSANLARIN ELİNDEN TUTTU


Emine Erdoğan, derneğin yönetim kurulu üyelerine hitaben, "TOGEMDER ailesi olarak nice insanın elinden tuttunuz. Yüreklerine dokundunuz. Sayısını hiç bilemeyeceğimiz hayalleri gerçekleştirdiniz. İyilik denizine alın terinizi akıttınız. Bu çatı altında çalışmış, zamanını ve enerjisini vakfetmiş herkesin, dökülen gözyaşlarını görüp, feryatların sesini işitebilen çok özel insanlar olduğuna inanıyorum." diye konuştu.


TEŞEKKÜR PLAKETİ VERİLDİ


Erdoğan, TOGEMDER Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devreden Saadet Gülbaran'ın 16 yılını derneğe vakfettiğini belirterek, emekleri için teşekkür etti.


TOGEMDER'in birçok faaliyete öncü olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Anasınıfsız Okul Kalmasın projesiyle 720 dersliği Milli Eğitim Bakanlığımıza kazandırdık. 'Erken tanı, erken hayat' çalışmasıyla farklı gelişen çocuklara ve ailelerine el uzattık. İstismara uğramış çocuklar için çocuk izlem merkezini hayata geçirdik. 'Geleceğe annemle yürüyorum' projesiyle annelerin meslek sahibi olmasını sağladık. Cemre Çarşısı ve 'Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı', hayırseverliğe yepyeni bir vizyon kazandırdı. İnanıyorum ki, emaneti devrettiğiniz bu güzel ekip, TOGEMDER'e yeni değerler katarak bu birikimini çoğaltacak." Konuşmasının ardından Emine Erdoğan, Gülbaran'a teşekkür plaketi takdim etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'nın prensinin bileti kesildi! 5 aylık macera sona erecek...
SON DAKİKA: TOKİ'den 18 ilde ucuz konut hamlesi! İşte il il taksitli konut fiyatları
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de yıllardır beklenen golcü İtalya'dan geliyor! Devre arası Alexis Sanchez imzaya...
ABD'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: "Bu harika bir fırsat..."
İşte küfürbaz Lütfü Türkkan'ın akılalmaz dolandırıcılığı: Ünlü işadamı SABAH'a konuştu
SON DAKİKA: Kredi faiz oranları düştü! Kamu bankaları Merkez Bankası faiz kararı sonrası düğmeye bastı
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı! Sıcaklıklar 8 derece düşecek
SON DAKİKA | Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Altın düşecek mi yükselecek mi? İşte altın için kritik teknik seviyeler
Son dakika haberi: Erzurum Köprüköy'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Yıkılan evler var...
SON DAKİKA: Yunan basını duyurdu Fenerbahçe devre arasında yılın takasını yapıyor! Pelkas’ın yerine…
ARKADAŞINA GÖNDER
Vakıf kültürünü dilden dile aktarmalıyız!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA