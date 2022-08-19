Emekli maaşı promosyonları emeklilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. En çok tercih edilen bankalar arasında yer alan Vakıfbank emekli promosyonu da bu noktada araştırılmaya başlandı. Vakıfbank promosyon ödemesine göre; vatandaşların 3 yıl süre ile emekli maaşını bu bankadan alması gerekiyor. Vakıfbank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden de faydalanabiliyorlar. Peki, Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2022 Vakıfbank emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?