Haberler Yaşam Haberleri Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2022 Vakıfbank emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 09:59

Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2022 Vakıfbank emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?

Emekli maaş tutarı dikkate alınarak verilen promosyon ödemesi için tutarlar banka banka belli oldu. Bu noktada; Vakıfbank emekli promosyonunun ne kadar olduğu da vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. En çok tercih edilen bankalar arasında yer alan Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2022 Vakıfbank emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?

Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2022 Vakıfbank emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?

Emekli maaşı promosyonları emeklilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. En çok tercih edilen bankalar arasında yer alan Vakıfbank emekli promosyonu da bu noktada araştırılmaya başlandı. Vakıfbank promosyon ödemesine göre; vatandaşların 3 yıl süre ile emekli maaşını bu bankadan alması gerekiyor. Vakıfbank'tan almayı taahhüt etmeleri halinde promosyon ödemesinden de faydalanabiliyorlar. Peki, Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2022 Vakıfbank emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?

VAKIFBANK EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON ÜCRETİ 2022!

Bir aylık mekli maaşı tutarı 1500 TL'ye (1500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500 TL, 1500 - 2500 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 625 TL, 2500 TL ve üzeri olanlara ise 3 yıl için toplam 750 TL promosyon ödemesi yapılacak.

VAKIFBANK EMEKLİYE NE KADAR, KAÇ TL PROMOSYON VERİYOR?

1.500-TL'ye (1.500 TL hariç) kadar maaş alanlara 3 yıl için toplam 500 TL

1.500 - 2.500 TL (2.500 TL hariç) arasında maaş alanlara 3 yıl için toplam 625 TL,

2.500 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750 TL promosyon veriliyor.

Bu promosyonlar 3 yıllık nakit promosyon ödemesi olarak veriliyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE ZAMAN HESABA YATAR?

Emekli maaşınızı VakıfBank'a taşırken, veznede görevli olan görevliye sorarak promosyonunuzun ne zaman yatacağını öğrenebilirsiniz.

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Vakıfbank emekli promosyonu ne kadar? 2022 Vakıfbank emekliye ne kadar promosyon veriyor, kaç TL?
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