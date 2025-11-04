Haberler Yaşam Haberleri Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları sorgulanıyor: VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 4.11.2025 14:36

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen 2025-2026 eğitim yılı burs başvurularında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 21 – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında başvuruları alınan ve yükseköğrenim öğrencilerinin başvurduğu VGM burs sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı, sonuç sorgulama işlemi nereden ve nasıl yapılır?

Öğrencilerin merakla beklediği Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları gündemdeki yerini koruyor. 2025-2026 dönemi için yapılan VGM yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmak üzere. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da VGM üniversite burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak.

Sonuçlar açıklandığında VGM'nin resmi sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden duyurulacak. Önceki dönem sonuç tarihleri kaynak alındığında VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının kasım sonu – aralık başı aralığında duyurulması bekleniyor.

VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumundan (KYK) Burs Almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan Yararlanmaya Engel Midir?

Evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle "Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları", KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK'ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin KYK ile taahhütname imzalayıp imzalamamasına bakılmaksızın Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.

