Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden açıklama! “Ayasofya’ya yüksek tonajlı kamyonların sokulduğu” iddiaları gerçeği yansıtmıyor

ÇELİK KONSTRÜKSİYON VE İŞ MAKİNELERİ KONTROL ALTINDA

Geçici çelik konstrüksiyonu taşıyacak 43,5 metre yüksekliğinde dört ana kolonun, ibadeti engellemeyecek biçimde cami içerisinde inşa edilmesi yine bilim kurulunun onayıyla planlandı. Bu kolonları ve 43,5 metrelik sistemi taşıyacak çelik malzemelerin taşınması için iş makinesi kullanımının zorunlu olduğu tespit edildi ve yapının batı yönünden sınırlı bir giriş güzergâhı oluşturuldu.