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Giriş Tarihi: 23.8.2022 16:23

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Süleymaniye Camii' açıklaması

Süleymaniye Camii'nin dördüncü minaresindeki birinci şerefe ile avludaki bazı sütunlarda çatlaklar oluştuğu iddiasıyla ilgili, Vakıflar Genel Müdürlüğü tadilat açıklaması yaptı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden ’Süleymaniye Camii’ açıklaması

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden, Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki Mimar Sinan eseri Süleymaniye Camii'nin dördüncü minaresindeki birinci şerefe ile avluda bazı sütunlarda çatlaklar ve kırılmaların görüldüğüne yönelik açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi. 1551-1557 yıllarında Kanuni Sultan Süleyman adına inşa edilen caminin son restorasyonunun 2009-2013 yıllarında iki etap halinde gerçekleştirildiği ve özüne uygun tamamlanan restorasyon sonrası Süleymaniye'de periyodik kontrollerin yapıldığı ve olası problemlere en kısa sürede müdahale edildiği kaydedilerek şöyle denildi:

"Bu kapsamda Süleymaniye Camii'nde; 2009-2013 yılları arasında son restorasyon çalışmaları tamamlanan Süleymaniye Camii, uygulama sürecinde minarelerde iskele kurularak, minare korkuluklarında çalışmalar yapılmış, özgün korkuluklar sağlamlaştırılmış, iyi durumda olmayanlar ise özgün malzeme ve tekniklerle yenilenmiştir. 2013 yılında koruma kuruluna gönderilen projeye Kuruldan 'Müdahale edilmeden özgün hali ile korunması kararı' çıkmıştır. 2 Nisan 2022 tarihinde minare şerefe korkuluklarında birinin kırılması sonrasında tüm korkuluklarda yerinde inceleme yapılarak hasar tespitleri ve malzeme kayıpları belgeleme çalışması yapılmıştır. İncelemede minarede restorasyon sürecinde iyi durumda olan korkuluklardan sonraki süreçte oluşan küfeki taşında oluşan aşınma ve zayıflama sonrasında bağlantı noktasında bulunan bazı korkuluklarda kopma ve ayrılma tespit edilmiştir. Tüm minarelerde benzer durumla karşılaşmamak adına şerefe altları ve korkuluklarda hasar tespitleri ve müdahale projeleri hazırlanmış, eksik küfeki korkuluk imalatı yapılmakta ve montajı planlanmaktadır. Diğer korkuluklarda gerekli bakım ve sağlamlaştırma işlemleri devam etmektedir. Bazı basın organlarında çıkan haberlerde; yapının minarelerindeki hasar durumu ile, avlu sütunlarının kaide bileziklerindeki çatlaklar ile ayrılmalara ve sütun başlık mukarnaslarındaki çatlaklara dikkat çekilmiştir. Bununla ilgili ölçümler yapılmış, müdahaleyi gerektiren acil bir durum söz konusu değildir. 2013 kurul kararı gereği koruma ve gözetleme devem etmektedir. Avluda yer alan 8'inci nolu granit sütunda yer alan önceki onarımlarda yapılan çimentolu onarım restorasyon sürecinde iyi durumda olduğundan, sökülerek özgün malzemeye zarar vermemek için süreç boyunca izlenip olduğu gibi bırakılması kararı alınmıştır. Sonraki süreçte çimentolu malzemenin özgün malzemeden ayrışması ile mevcutta bulunan tamir bugün çatlak ve ayrışma olarak gözlenmektedir. Bu süreçte sütunda yer alan çatlağın tekrar izlenmesi yapısal durumu değerlendirilerek tekrar tadilat yapılması planlanmaktadır" denildi.

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Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 'Süleymaniye Camii' açıklaması
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