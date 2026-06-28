Vakıflardan 4 ilde 70 bin kişilik aşure ikramı

Kayseri
Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Muharrem ayı dolayısıyla Kayseri, Niğde
, Kırşehir
ve Nevşehir
'de yaklaşık 70 bin vatandaşa aşure ikramında bulundu. Etkinliklerde asırlık vakıf gelenekleri yaşatılırken, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olan aşure binlerce vatandaşla buluşturuldu. Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından temsil edilen birçok mazbut vakfın vakfiyesinde yer alan "aşure pişirilerek halka dağıtılması" şartı, bu yıl da yerine getirildi. Bölge Müdürlüğü, ecdattan miras kalan vakıf kültürünü yaşatmak ve hayır şartlarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla Muharrem ayının bereketini meydanlara taşıdı. Aşure ikramları Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nın yanı sıra Hunat Hatun Camii, Camii Kebir, Hacı Kılıç Camii ve Mehmet Küçükçalık Camii'nde gerçekleştirildi. Program kapsamında ayrıca Niğde'de Sungur Bey Camii, Kırşehir'de Ahmet Yesevi Camii ve Nevşehir'de Tarihi Damat İbrahim Paşa Kurşunlu Camii'nde de vatandaşlara aşure dağıtıldı. Niğde'deki programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Kırşehir'deki programa ise Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek katılarak vatandaşların Aşure Günü bereketine ortak oldu. Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, vakıf medeniyetinin paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmak amacıyla benzer faaliyetlerin sürdürüleceğini belirtti.