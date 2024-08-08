Vali Akbıyık’tan orman kahramanlarına teşekkür

Muğla'nın Milas ilçesi Sekköy mevkii yakınlarındaki ormanlık alanda 7 Ağustos saat 15.15 sıralarında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine yangın yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Genç kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Sekköy yangınına 12 helikopter 4 uçak havadan, 58 araç ve 200 personel (teknik eleman, memur, yangın söndürme işçisi) karadan müdahale etti. Gece saatlerinde havadan iki gece görüşlü helikopter ve karadan da arazöz, itfaiye, vatandaşlar, kamu kurumlarının iş makineleri ve bölgede bulunan 2 termik santral ile maden firmalarının iş makine ve insan destekli söndürme çalışması, rüzgarın da dinmesi ile yaklaşık 15 saatlik bir çalışmanın ardından yangın sabah saatlerinde kontrol altına alınmıştı. Bölgede soğutma çalışması yapıldı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 60 hektarlık ormanlık ve zeytinlik alan zarar gördü.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangınla mücadele destek olanlara teşekkür etti. Vali Akbıyık, "Milas ilçemiz Sekköy Mahallesinde çıkan orman yangını ekiplerimizin havadan ve karadan etkin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmalarımız devam etmektedir.

Yeşil vatan için canla başla mücadele eden, destek ve katkı sunan Orman Kahramanları'mıza, Milli Savunma Bakanlığımıza, AFAD, itfaiye, UMKE, Jandarma ve Emniyet Teşkilatımıza, STK'larımıza, Kemerköy Termik Santrali İşletmesine ve tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.