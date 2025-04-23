Vali Çiçek’in koltuğunu küçük Zeynep devraldı

Valilik koltuğuna oturan Zeynep Erdoğan, "Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün biz çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu özel günde, temsili olarak vali koltuğuna oturmak benim için büyük bir onur ve mutluluktur. Çünkü ben burada Zeynep Erdoğan olarak değil, Kayseri'deki tüm çocukları temsilen oturuyorum. Bu koltuk, sadece bir makam değil; aynı zamanda büyük bir sorumluluğun da simgesidir.

Bugün burada, tüm çocuklar adına konuşurken biliyorum ki bizler geleceğin doktorları, öğretmenleri, mühendisleri, sanatçıları ve elbette yöneticileri olacağız. Ama en önemlisi, vatanını seven, çalışkan ve dürüst bireyler olacağız. Ben de buradan söz veriyorum: Ülkemi, doğayı, insanları ve tüm canlıları koruyan, adaletli, çalışkan ve duyarlı bir birey olacağım. Tüm arkadaşlarıma eşit fırsatlar sunulduğu bir dünya hayal ediyorum. Her çocuğun mutlu olduğu, oyun oynadığı, iyi eğitim aldığı bir gelecek için çalışacağım" diye konuştu.