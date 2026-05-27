Vali Gül 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla bayramlaştı

Eyüpsultan'daki, İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştiren İstanbul Valisi Davut Gül, çağrı salonunda bulunan mikrofonla çalışan personelin bayramını kutladı. Vali Gül, 112'de emniyet, jandarma, itfaiye, sağlık, orman ve benzeri bütün kuruluşların temsilcilerinin olduğunu ifade ederek, "Olası bir olumsuzlukta vatandaşlarımız 112'yi arayarak en yakın noktaya ulaşabiliyorlar.

Bizler de arkadaşlarımızla bayramlaşmak için geldik. Aslında basın mensupları da onlardan biri, sizin de bayramınız mesai kavramınız yok. Hem arkadaşlarımızın bayramını tebrik edelim istedik. Hem de sayın Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın mesajlarını, bayram tebriklerini iletmek için geldik" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Gül, personelle tek tek bayramlaştı. Ziyarette, Vali Gül'e Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Feyza Emin ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Müdürü Kadir Ali Sırmalı da eşlik etti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör