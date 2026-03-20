Vali Gül Darülaceze’de yaşlılar ve çocuklarla bayramlaştı

İstanbul Valisi Davut Gül Ramazan Bayramının sabahında Darülacezede bayramlaşma proğramına katıldı. Çocukların da eşlik ettiği kahvaltı etkinliğinde konuşan Vali Gül, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, herkesin bayramını kutladı. Büyük bir aile olduklarını dile getiren Vali Gül, "Bu ailenin çekirdek aile olduğu gibi ülke olarak da millet olarak da ümmet olarak da bir ailemiz de Darülacaze ailesi olarak da zaman zaman bir araya geliyoruz. Ramazan'da çeşitli iftarlarda bir araya geldik. Gerek hayırseverlerimizle gerek Darülacaze personelimizle öğrencilerimizle bayramı gerçekten dolu dolu yaşadık. bu coşku bayrama kadar geldi. Bayramı da paylaşarak dostlukları daha da artırarak ülke genelinde de kendi hayatımızda da kardeşliğimizi de daha da artırarak inşallah bu bayram süresini devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Esra Ceceli İslam ise yaptığı konuşmada herkesin bayramını kutladı. İslam, bayramların gönül köprülerinin kurulduğu küskünlüklerin son bulduğu zamanlar olduğunu belirterek, "Darülacaze'de ise bayramın manası çok daha derindir. Bayram ziyaretleri denildiğinde ise aile büyüklerinden sonra gelen ilk gelen mekan Darülacaze olmuştur. Biz kıymetli vatandaşlarımızın bu teveccühü için şükranlarımızı sunuyoruz. Köklü medeniyetimizde yer alan merhamet, büyüğe saygı küçüğe sevgi Darülacaze'nin 130 yıllık geleneği içerisinde yaşatılmıştır ve yaşatılmaya devam etmektedir."dedi.