Vali Gül, deprem sonrası yaralıları ziyaret edip ilçelerdeki AFAD çalışmalarını yerinde inceledi

Silivride meydana gelen İstanbul'da ciddi şekilde hissedilen 6.2 ve arkasından 5.9 şiddetindeki deprem sonrasında İstanbul Valisi Davut Gül, depremde balkondan atlayarak yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Yaralı vatandaşların sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alan Vali Gül, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini de iletti.

DEPREM GÜNÜ 5 İLÇEDEKİ AFAD MERKEZLERİNİ ZİYARET ETTİ

Vali Davut Gül, Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası 5 ilçede de incelemelerde bulundu. Bu kapsamda Vali Gül; Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerindeki AFAD Merkezlerinde koordinasyon toplantıları düzenleyerek kriz merkezlerinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.