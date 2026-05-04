Haberler Yaşam Haberleri Vali Gül: İstanbul'daki sahipsiz hayvanların yüzde 46'sı toplandı
Giriş Tarihi: 4.05.2026 12:13

İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki sahipsiz hayvanların yüzde 46'sının toplandığını kalanların da kısa sürede toplanacağını bildirdi. Vali Gül, kanunun emrinin net olduğunu "Ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınmasının bir tercih değil, açık bir zorunluluk olduğunu belirtti. "başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir, sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır. İstanbul'da sahipsiz hayvanların yüzde 46'sı toplanmıştır, kalanların tamamı da toplanacaktır." ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ TARTIŞMASIZ ÖNCELİĞİMİZDİR"

Vali Gül, sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir. Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır. Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir. Kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir."

