Vali Gül, Kahramanmaraş olayı ile ilgili paylaşımların yakın takibe alındığını açıkladı

Giriş Tarihi: 16.04.2026 20:54

İstanbul Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş'ta okulda meydana gelen silahlı saldırı sonrası sosyal medyada vatandaşları korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımları takibe aldıklarını belirterek, “Okullarımızda öğrencilerimizin güvenliği için tüm tedbirler en üst düzeyde alınmıştır. Eğitimlerimiz devam etmektedir” dedi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
  • ABONE OL

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Okullarımızda meydana gelen üzücü olaylar nedeniyle hayatını kaybeden evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Farklı yerlerdeki okul isimleri verilerek vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk etmeyi amaçlayan paylaşımlar yakından takip edilmektedir. Bu büyük acı üzerinden sorumsuzca yapılan yorumlar, alaycı ifadeler ve sözde 'eğlence' içerikleri asla kabul edilemez.

Böyle bir acı, istismar konusu yapılamaz; hiçbir şekilde hafife alınamaz. Halkı tedirgin etmeyi amaçlayan bu tür içerikleri yayan kişi ve hesaplar güvenlik birimlerimizce anlık olarak tespit edilmekte, haklarında gerekli yasal işlemler gecikmeksizin uygulanmaktadır. Kamu düzenini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecektir. Okullarımızda öğrencilerimizin güvenliği için tüm tedbirler en üst düzeyde alınmış olup, eğitim-öğretim faaliyetleri güvenli şekilde devam etmektedir. Velilerimizin müsterih olmalarını, yalnızca resmî kurumlarımızın açıklamalarını dikkate almalarını önemle rica ediyoruz" dedi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA