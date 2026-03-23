Vali Gül: Okullarımızdaki kitap sayısını yüzde 100 arttırıp 13 milyona çıkardık

İstanbul Valiliği tarafından yürütülen 'Ben Okuyorum, İstanbul Okuyor' projesi kapsamında 39 ilçede düzenlenen kitap fuarları sürüyor.120'den fazla yayıneviyle 20'den fazla yazar ve söyleşinin okurlarla buluşacağı, günlük 20 binin üzerinde ziyaretçi kapasitesine sahip Şişli Kitap Fuarı'nın açılışı İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapıldı. Açılışa Vali Gül'ün yanı sıra, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Şişli Kaymakamı Cevdet Eryılmaz, Şair Nurullah Genç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

'OKULLARIMIZDAKİ KİTAP SAYISINI YÜZDE 100 ARTIRDIK'

Okullardaki kitap sayısını yüzde 100 artırdıklarını ifade eden İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbulumuzda 3 milyona yakın öğrencimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı şu. 'Kendi çocuklarınız için istediğiniz her şeyi 3 milyon çocuk için isteyin ve yapın.' Bununla ilgili ortalama akademik çalışmaların dışında 4-5 konuda özel çalışma yapıyoruz. Nedir bu. Her çocuk spor yapsın istiyoruz. Spor Şehri İstanbul ile okullarımızda okul spor kulüpleri var ve çocuklarımız lisans çıkartıyorlar. Yıl içerisinde de Okul Spor Kulüpleri Ligiyle yeteneklerini geliştirmeye gayret ediyorlar. Bir diğeri 'Enstrümansız okul kalmasın'. Bununla da çocuklarımızın yeteneklerine göre bir enstrüman çalmasını istiyoruz. İstanbul Öğrenci Meclislerimiz var. Öğrencilerimizin, çocuklarımızın, kardeşlerimizin karar süreçlerine katıldığı, katılımcı olduğu, 'Hayır' diyebildiği, kendini ifade edebildiği bir ortam oluşturmaya gayret ediyoruz. 'Ben Okuyorum İstanbul Okuyor' kitap okuma projesiyle de okullarımızdaki kitap sayısını 6,5 milyondan 13 milyona çıkardık, yüzde 100 artırdık; ama bu yetmiyor; her akşam 21.00'den sonra ailece; annenin, babanın, çocuğun yarım saat televizyonu kapatıp, tableti kapatıp, telefonu bırakıp birlikte kitap okuyacakları bir kampanya başlattık" diye konuştu.

'EN BÜYÜK ARKADAŞINIZ KİTAP'

Açılışta kitap okumanın önemine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile okumak aslında en büyük ders. Çünkü okumak, düşünmenin en önemli başlangıcı ve anahtarı. Analiz yapabilen, sentez yapabilen, hayal kurabilen ve meraklarının peşinde giden bir neslin inşası bu çağın gerektirdiği en önemli olay. O yüzden sevgili çocuklar, sevgili öğrenciler; yalnız kaldığınızda en büyük arkadaşınız kitap. Savrulduğunuz zaman istikameti gösteren en önemli pusulamız kitap. Bir arayışa, bir vizyona ihtiyaç duyduğunuz zaman en önemli rehberimiz kitap. O yüzden size kitaplarla dolu hayat boyu güzel bir nesil, güzel bir zaman dilimi diliyorum" dedi.Açılış konuşmalarının ardından Vali Gül'e Şişli Kaymakamı tarafından kitap hediye edildi. İstanbul Valisi Davut Gül şair Nurullah Genç'e hediye takdim etti. Kitap Fuarı kurdele kesilip dualarla açıldı.