Vali Gül: Pandemi dönemi için bir başarı hikayesi anlatıyorsak, bunun ana aktörü sağlık çalışanlarıdır

Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde düzenlenen '2'nci İstanbul Aşı ile Güvende; Pandemi Deneyimi Sempozyumu', Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapıldı. Sempozyum açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve sağlık çalışanları katıldı. Program öncesi İstanbul genelinde ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen 'Masal Şehri İstanbul'un Aşı Kahramanları' isimli resim yarışmasının açılışı yapıldı. Yarışmada derece alan öğrencilere ödüllerini Vali Gül ve İl Sağlık Müdürü Güner verdi.

'DÜNYADA PANDEMİ SÜRECİNİ EN AZ ZARARLA ATLATAN ÜLKELERDEN BİRİ OLDUK'

İstanbul Valisi Davut Gül, "Dünyanın her tarafında üretim süreçleri değişti, dağıtım süreçleri değişti, tüketim alışkanlıklarımız değişti. Hiç karşılaşmadığımız, olağanüstü durumlarda sadece devletin kısmen uygulamaya çalıştığı sokağa çıkma yasaklarının ülke genelinde uygulandığını ve milletimizin de aslında istisnalar hariç buna uyduğunu gördük. Sağlık çalışanları çocuklarından, eşlerinden ayrı kaldı. Hastanelerde yatıp kalktılar. Şehirlerden şehirlere geçişler kısıtlandı. Yurt dışından gelenler 15 gün karantinada kaldı. Yaşlıların, evden çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılamak için vefa grupları oluşturuldu. Aslında bu o kadar anlamlı bir şey ki; diğer kamu kurum ve kuruluşları işlerini bir tarafa bıraktılar, vatandaşın evden çıkmaması için ihtiyaç duyduğu malzemeleri, ekmeğinden tutun sütüne kadar evlerine kadar, tabiri caizse, kapıcılık hizmeti yaptılar. Bunun neticesinde de dünyada pandemi sürecini en az zararla atlatan ülkelerden biri biz olduk" dedi.

'FEDAKARLIKLA, GAYRETLE, BİRLİKTE HAREKET EDEREK MÜCADELE VERDİK'

Vali Gül, "Dünyanın birçok yerinde maske temin edilemedi, maske araçları yağmalandı. Bizde, okullardan başlayarak insanlar maskeler üretti. Hiç daha önce maske üretmeyen işletmeler maske üretmeye başladı. Özetle; fedakarlıkla, gayretle, birlikte hareket ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde arkada kalanları toplayarak biz bir mücadele verdik. Şunu gördük: Aslında cebinizdeki paradan ziyade sizin kurumsal kapasitenizin ne kadar olduğu çok önemli. Önce milletimiz, önce kendi vatandaşımız ve artanı da maskeye ulaşamayan dünyanın birçok bölgesine kargo uçaklarıyla ulaştırdık. Dolayısıyla da bunu biz bazen çabuk unutuyoruz. Aşının ne kadar kıymetli olduğunu ve ihtiyaç durumunda bizim de aşı yapabileceğimizi, bizim de o aşıyla kısmen de olsa bir müdahalede bulunabileceğimizi göstermiş olduk. Bu da aslında bilim insanlarımızın, üniversitelerimizin, hocalarımızın gayretiyle oldu" dedi.

'HAKKINIZI ÖDEYEMEYİZ, FEDAKARLIKLARINIZI UNUTMADIK'

İstanbul Valisi Gül, "Aşı dünyada bulunmazken Türkiye çok büyük sayıda aşı siparişi verdi ve bunu kamuoyuyla açıkladı. Vatandaşlar şundan emin olsunlar: Parası olsun ya da olmasın, devlet aşıyı satın aldı ve bütün vatandaşlara bu aşıyı belli bir takvim içerisinde verecek. Sonra denildi ki 'Aşılar iyidir, kötüdür, kalitelisi var, kalitesizi var.' Farklı bir aşıdan yine satın alındı. Sonra 'Ya biz aşımızı yapabilir miyiz?' meselesi gündeme geldi. Kendi aşımızı da yaptık. Dolayısıyla da yaşananları şimdi güzel anı olarak anlatıyorsak, bir başarı hikayesi olarak anlatıyorsak, bunun ana aktörü sağlık çalışanlarıdır. Kimsenin komşusuna selam vermekten korktuğu, yolunu değiştirdiği, 'Aynı apartmanda kalırsak sıkıntı olur mu?' diye düşündüğü dönemde aynı hastanede, aynı serviste sizler tedavi ettiniz. Arkadaşlarınızı kaybettiniz, kendiniz hasta oldunuz, sevdiklerinize bu hastalığı taşıdınız, çocuklarınızı hasta ettiniz. Dolayısıyla hakkınızı ödeyemeyiz, fedakarlıklarınızı unutmadık. Rabbim sağlık çalışanlarımızı her zaman sağ eylesin" ifadelerini kullandı.

'PANDEMİYLE TÜM DÜNYAYA ÖRNEK ŞEKİLDE MÜDAHALE ETTİK'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Emre Güner, "6 yıl geçmesine rağmen dün gibi hatırlıyoruz. Biz sağlıkçılar olarak bu günleri unutmamız mümkün değil. Annelerin çocuklarından kaçtığı bir zamanda biz hastalarımızı sadece sağlıkçılar olarak değil, bütün kamunun, bütün emektarların, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu pandemiye tüm dünyaya örnek bir şekilde mücadele ettik. Dünyada 700 milyon vaka olan bir pandemiden bahsediyoruz ve 700 bin ölüm. Yüzde 1 mortalitesi olan ve ilk başta kimsenin nasıl bir hastalıkla mücadele ettiğini bilmediği bir olaydan bahsediyoruz. Hızlı bir şekilde Türk sağlık sistemi bu pandemiye, bu krize, bu büyük felakete hızlı bir şekilde cevap verdi. Sırf İstanbul'da pandeminin ilk senesinde yoğun bakım kapasitemiz bin 900'lerden 4 binlere kadar çıktı. Servis yatak kapasitemiz 20 binden, yüzde 25 artışla 25 binin üzerine çıktı, sadece kamuda. Ve biz günde sadece 500 PCR testi yaparken bunu 100 bin rakamlarına kadar çıkardık" diye konuştu.

'İSTANBUL'DA BİR GÜNDE SADECE 359 BİN AŞI YAPILDI'

İl Sağlık Müdürü Güner, "17 Haziran 2021 gününde sadece İstanbul'da 359 bin aşı yapıldı ve 1 milyon 500 bin aşı tüm Türkiye genelinde yapıldı. Biz bu birlikteliğimizle ve bu koordinasyonumuzla, fedakarlığımızla beraber hayatları kurtardık" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör