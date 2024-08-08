Vali Gül’den İETT otobüsünün 4 katlı binaya çarptığı olay yerinde inceleme

Kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT şoförü 4 katlı binaya çarparak durabildi. Kazada Ahsen A. isimli çocuk, Muzaffer O., Kerim Ç., Berrak Ç., Mevsim E. ile motosiklet sürücüsü Salih Ç. yaralandı. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede 4 katlı binanın girişindeki kolonun zarar gördüğü belirlendi.