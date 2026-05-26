Vali Gül'den şehit ailelerine bayram tebriği: Tüm mezarlara karanfil bıraktı

Giriş Tarihi: 26.05.2026 11:39

İstanbul Valisi Davut Gül, Aref Günü Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutlayan Vali Gül, tüm kabirleri tek tek dolaşarak karanfil bıraktı. Vali Gül, şehit ailelerinin elini öpüp çocuklarla da sohbet etti, yaptığı basın açıklamasında, “Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimizin muhterem yakınları olmak üzere tüm İstanbul'umuzun bayramını tebrik ediyorum” dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, beraberindeki protokol ile birlikte Arefe Günü Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarette bulundu. Burada okunan dualara eşlik eden Vali Gül, basın açıklamasında bulundu.

"TÜM İSTANBUL'UMUZUN BAYRAMINI TEBRİK EDİYORUM"

Vali Gül, açıklamasında şunları söyledi: "Kurban Bayramı arifesindeyiz. Bütün Bayramlarda olduğu gibi milletimiz yakınlarının mezarını ziyaret ediyor. Biz de kamu görevlileri olarak mesai arkadaşlarımızla birlikte şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ediyoruz. Şehitlerimiz bizim en yakınlarımızdır. Bu vatan için toprağa düşmüş bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimizin muhterem yakınları olmak üzere tüm İstanbul'umuzun bayramını tebrik ediyorum."

ŞEHİT ANNELERİNİN ELİNİ ÖPTÜ

Vali Gül, açıklamanın ardından alandaki tüm şehit kabirlerine karanfil bıraktı, şehit aileleriyle sohbet etti. Şehitlerimiz anne ve babalarının ellerini öpen Gül, çocukların da bayramını kutladı.

