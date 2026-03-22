Vali Gül’den sürücülere trafik kuralları hatırlatması

Vali Davut Gül, Ramazan Bayramı tatilinden dönen sürücülerin trafik kurallarına uymaları için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sürücülerin dikkat etmeleri gereken kuralları hatırlatan Vali Gül, "İstanbul'umuza dönüşler başladı. Kıymetli hemşehrilerim, lütfen trafik kurallarına riayet edelim! Ramazan Bayramı'nın son gününde ilimize dönüş yoluna çıkan sürücülerimiz, emniyet kemerimizi takalım, kaskımızı kullanalım, hız limitlerini aşmayalım, araç kullanırken telefonla ilgilenmeyelim, yorgun ve uykusuz araç kullanmayalım, trafikte sabırlı ve dikkatli olalım. Unutmayalım, #BayramSensizOlmaz." ifadelerini kullandı. Bu arada Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yapılan "Huzur İstanbul" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 295 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 527 kişi gözaltına alındı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nün denetimlerinde, 12 ruhsatsız tabanca, tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 295 gram uyuşturucu, 25 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edilen 7 bin 45 lira ele geçirildi.