Vali Gül’den Türkiye Yüzyılı çocuklarına 10 bin liralık bayram harçlığı müjdesi

İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül, Ramazan ayının manevi ikliminde, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen iftar programında, yaklaşık 700 Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Türkiye Yüzyılı Çocukları ile Taşyapı etkinlik alanında bir araya geldi. Yüzyılın çocukları iftar programına İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doc. Dr. Murat Mücahit Yentür ve hayırsever iş adamları katıldı.

İftar programına duva ile başlandı. İftara katılan öğrencilerle yakından ilgilenen İstanbul Valisi Davut Gül, "Türkiye yüzyılı çocukları projemizin özetinde 500 tam puan almış İstanbul'umuzdaki liselerde okuyan öğrencilerimizin tamamına, İstanbul Çocukları Vakfı olarak hayırseverlerimizin desteğiyle burs veriyoruz. Sizlerle de inşallah eğitim hayatınız boyunca birlikte yol yürüyeceğiz. Hep söylüyoruz; tek bir amacımız var; sizlerin bu topraklara ait olduğunuzu unutmamanız. Allah nasip edecek, çok güzel okurlarda okuyacaksınız. Dünyanın herhangi bir yerine gideceksiniz. Gittiğinizde orada bir düzen kurabilirsiniz. Türkiye'ye geri dönebilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, nereye giderseniz gidin bu topraklara ait olduğumuzu unutmamanızı istiyoruz. Bu dört sene boyunca en önemli isteğiniz bu. Bunun dışında sizleri değiştirmek, sizleri dönüştürmek, size farklı bir kimlik Yüklemeyle ilgili ne amacımız var, ne gayretimiz var. Zaten Allah nasip etmiş çok akıllı çocuklar olmuşsunuz. Ailenizin gurur duyduğu, milletimizin gurur duyduğu. yarınlarda devletimizin gurur duyduğu öğrenciler olarak hayatınıza devam ediyorsunuz. Bunları yaparken en büyük gücümüz İstanbul Çocukları Vakfı'nın mütevelli üyeleri. Ben hayırseverlerinize tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

Vali Gül konuşmasının sonunda öğrencilere verdikleri 6 bin liralık burs ücretini, Ramazan Bayramı'nda 10 bin lira olarak hesaplarına yatırılacağını söyledi.

Programın açılış konuşmasını yapan, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doc. Dr. Murat Mücahit Yentür, "İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen Fatma Nur Çelik'in hayatını kaybettiği bıçaklı saldırı eğitim camiasını yasa boğdu. Çok üzücü bir olay yaşadık. Fatma Nur Çelik hocamıza Allahtan rahmet diliyorum. Lise geçiş sınavında başarılı olarak en seçkin okullarda okuyorsunuz. İnşallah başarılarınızla ülkemizin bayrağını göklerde dalgalandıracaksınız" dedi.