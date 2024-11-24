Vali kar nedeniyle yolda kalan vatandaşları kurtaran kurumlara sosyal medya aracılığı ile teşekkür etti

Bazı illerde akşam üzere başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle yollar trafiğe kapanırken, sürücülerde yollarda kalarak zor anlar yaşadı. Yoğun Kar yağışı Bartın ilinde de etkili oluyor. Özellikle Karabük Bartın Karayolu Ahmedusta mevkiinde, bir süreliğine trafiğe kapandı. Öte yandan köy yolları da trafiğe kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadt. Sürücülerin imdadına ise Trafik, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri yetişti.

BARTIN VALİSİ NURTAÇ ARSLAN SOSYAL MEDYA ARACILIĞI İLE TEŞEKKÜR ETTİ

Yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle köy yollarında mahsur kalan araçlara Jandarma trafik ekipleri yoğun kar yağışı altında sürücülere yardım etmelerine Bartın Valisi Nurtaç Arslan, valiliğin resmi sosyal medyasından bir teşekkür metni yayınlayarak" T.C. Bartın Valiliği İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle; Ulus ilçesine bağlı Gökpınar ve Elmacık köyleri ile, Merkeze bağlı Eskiemirler köyünde yolda mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasına yardımcı olan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz ile şehirlerarası yollar ve köy yollarını ulaşıma açmak için gayret sarfeden İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz." Dedi. Öte yandan AFAD 22 Kasım Cuma gecesinden itibaren başlayan ve 23 Aralık Cumartesi gecesine kadar yoğun yağmur daha sonra karla karışık yağmur yağışı nedeniyle herhangi su taşkınlarına karşı teyakkuz halinde beklerken, tüm trafik, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri de kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını Cumartesi gecesi süresince sürdürdüler.