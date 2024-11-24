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Giriş Tarihi: 24.11.2024 09:51 Son Güncelleme: 24.11.2024 10:03

Vali Polat'tan Öğretmen Günü ziyaretleri

Kars Valisi Ziya Polat, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmen ve emekli öğretmen ailelerine anlamlı ziyaretlerde bulundu.

BEDİR ALTUNOK BEDİR ALTUNOK
Vali Polat’tan Öğretmen Günü ziyaretleri

Vali Polat, 1992 yılında Erzurum Şenkaya'da görev yaparken bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan öğretmen İlyas Acar'ın ailesini ziyaret ederek, şehidin hatırasını andı. Ziyaret sırasında, "Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" diyen Polat, şehit öğretmenlerin bıraktığı fedakarlık mirasının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

EMEKLİ ÖĞRETMENLERE SAĞLIK VE HUZUR DİLEĞİ

Vali Polat, Şehit Öğretmen İlyas Acar'ın ailesine yaptığı ziyaretin ardından emekli öğretmenler Şenay Kerimoğlu ve Fikri Erboğa'yı da ziyaret etti. Öğretmenlerle sohbet eden Polat, öğretmenlerin eğitime olan katkılarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirterek, "Tüm emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Vali Polat'tan Öğretmen Günü ziyaretleri
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