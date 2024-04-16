Vali Şahin’den teleferik kazasında yaralananlara ziyaret

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi Tünektepe Teleferik hattında 12 Nisan Cuma Günü gerçekleşen kazada yaralanan ve halen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören 3 kazazedeyi ziyaret eden Antalya Valisi Hulusi şahin vatandaşlara geçmiş osun dileklerini iletip, hastane yetkililerinden tedavi süreciyle ilgili bilgi aldı.

Ziyarette, kazazedelerden yaşadıkları anları dinleyen Vali Şahin, havada asılı kalan 24 kabindeki kurtarma çalışmalarını ve ekiplerin gösterdiği olağanüstü mücadeleyi kazazedelerle paylaştı. Devletin ilgili tüm kurumlarıyla kazanın takipçisi, kazazedelerin de destekçisi olduğunu ifade eden Vali Şahin, kazanın sebebinin ve sorumlularının araştırıldığını ve konuyla ilgili sorumlular hakkında adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini ifade etti.

Vali Hulusi Şahin, kazazedelere ve refakatçi ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileterek hastaneden ayrıldı.