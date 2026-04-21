Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme! Eski Vali Tuncay Sonel’e 78 soruluk sorgulama: Sim kartı gönderdiğini kabul etti...

"HARÇLIK OLARAK GÖNDERDİM"

MASAK hareketlerine göre Şükrü Eroğlu üzerinden parça parça eski polis Gökhan Ertok'a gönderilen para soruldu. Sonel, bu ödemeleri "harçlık", "yardım", "teknik bir ihtiyacı olmuş olabilir" diyerek açıkladı. Savcılık, kameraların neden değiştirildiği, neden kayıtların alınmadığı, neden resmi kayıtlarda arıza görünmemesine rağmen değişim yapıldığı iddialarını Sonel'e sordu. Sonel ise bu konuda bilgisi olmadığını, muhatabın il emniyet müdürlüğü olduğunu söyledi.

"HAMİLELİK HALK ARASINDA KONUŞULUYORDU!"

Gülistan Doku'ya ait 31 Aralık 2019 tarihli hastane giriş kaydının silinmesi ile ilgili Sonel, ne başhekimle ne de başka biriyle bu konuda görüştüğünü, hamilelik kaydı iddialarını yalnızca "halk arasında konuşulan söylentiler" olarak bildiğini söyledi.