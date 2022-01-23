Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak
Giriş Tarihi: 23.1.2022 22:18 Son Güncelleme: 23.1.2022 22:32

SON DAKİKA | Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak

SON DAKİKA | Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak

Son dakika haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooter’ların kullanılmayacağını ifade etti.

Son dakika haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır." dedi.

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SON DAKİKA | Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak
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