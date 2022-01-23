SON DAKİKA | Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul’da bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak

Son dakika haberleri: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için, Bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooter'lar kullanılmayacaktır." dedi.