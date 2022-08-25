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Giriş Tarihi: 25.8.2022 14:11

Vali Yerlikaya Esenyurt Pınar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta selden etkilenen Pınar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Yerlikaya ev sahipleri ile konuştu.

DHA
Vali Yerlikaya Esenyurt Pınar Mahallesi’nde incelemelerde bulundu

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yağışın ardından sel ve su baskını yaşandı. Bodrum katlardaki ev ve iş yerlerini su bastı. Otomobiller yollarda kaldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan yetkililerden bilgi aldı. Vali Yerlikaya ve beraberindekiler Pınar Mahallesi'nde selden etkilenen sokakları teker teker gezerek ev sahipleri ile bir araya geldi. Vali Yerlikaya Haramidere'nin çevresinde de incelemede bulundu.

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Vali Yerlikaya Esenyurt Pınar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu
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