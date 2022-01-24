Vali Yılmaz’dan, Şehit Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’un ailesine ziyaret

Ziyarette Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan da yer aldı. Ziyaret sırasında Şehit için Kur'an-ı Kerim okunarak, dua edildi.



Şehit ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz Şehide Allah'tan rahmet, ailesine de sabırlar dileyerek, "Aziz şehitlerimize olan borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, ailelerinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Kapımız, gönlümüz şehitlerimizin ailelerine her daim açıktır. Şehidimize, Allah gani gani rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Şehidin ailesi, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan'a ziyaretleri için teşekkür ettiler. Ziyaret sonunda Vali Yılmaz, Şehidin ailesine Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.