Validebağ Korusu Nerede ve Nasıl Gidilir? Validebağ Korusu Giriş Ücreti Var Mı, Kaça Kadar Açık?

Validebağ Korusu harika doğası ve Adile Sultan Kasrı ile şehrin kaosundan uzaklaşmak için harika bir tercihtir. Validebağ Korusu'nda dönemin meşhur sinema film serisi Hababam Sınıfı da çekilmiştir ve müze olarak Validebağ Korusu'nda sergilenmektedir. Validebağ Korusunun tarihini araştırırken Validebağ Korusu nerede ve nasıl gidilir gibi sorular da Validebağ Korusu giriş ücreti var mı ve kaça kadar açık gibi sorularla birlikte araştırılmalıdır.

Validebağ Korusu Nerede?

Validebağ Korusu İstanbul'ün Üsküdar ilçesinde yer almaktadır.

Resmi kayıtlarda doğa koruma alanı olarak geçen Koru, ilk olarak III. Selim'in annesi Mihrişah Sultan için Çamlıca eteklerinde bir bağ evi yaptırması ile faaliyete geçer. Ardından Sultan Abdülmecid'in tahta geçtiğinde bu yapıyı kendi annesi olan Bezmialem Valide Sultan'a hediye etmesiyle burada bir gelişim meydana gelmeye başlar.

Bezmialem Valide Sultan buraya hem yurt içinden hem de yurt dışından bitkiler getirerek süsler ve zamanla Validebağ Korusu harika bir görünüm alır. Validebağ Korusu adını da buradan almaktadır.

Validebağ Korusu daha sonra Sultan Abdulaziz tarafından kendi annesine, oradan da Adile Sultan'a yazlık saray olarak verilir. İçinde yer alan Kasrın adı da günümüze kadar Adile Sultan Kasrı olarak gelir.

Adile Sultan Kasrı bir dönem Hababam Sınıfı adlı unutulmaz film serisinin çekildiği yer olduğundan sinematik açıdan büyük öneme sahiptir. Ayrıca Adile Sultan Kasrı içerisinde bir oda Hababam Sınıfı Müzesi olarak kullanılmaktadır.

Validebağ Korusu'na Nasıl Gidilir?

Validebağ Korusu Üsküdar'da çok merkezi bir konumda yer almaktadır. Buraya Kadıköy'den kalkan otobüsler ya da Avrupa'dan gelecek olanlar için Metrobüs ile gelmek mümkündür. Validebağ Korusu'nu ziyaret etmek için Altunizade de inmek gerekir.

Validebağ Korusu Giriş Ücreti Var Mı?

Validebağ Korusu halk tarafından çok sevilmekte olup girişleri ücretsizdir.

Şehrin kaosundan sıyrılmak için gelinen Validebağ Korusu'nun içinde bir de Adile Sultan Kasrı bulunur ve burası da genelde Validebağ Korusu'nu ziyarete gelenlerin kahvaltı için tercih ettiği bir lokasyondur.

Validebağ Korusu'nn içinde bulunan Adile Sultan Kasrı'nda kahvaltı ise ücretlidir.

Validebağ Korusu Kaça Kadar Açık?

Validebağ Korusu'nda bulunan açık alan ve piknik yerleri saat 09.00-22.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açıktır. İçeride bulunan restoran ise 23.00'e kadar hizmet verir.

Hababam Sınıfı müzesini gezmek için ise 15 TL gibi küçük bir bağış miktarı alınmaktadır. Müze haftanın her günü sabah 09:00 – 17:00 aralığında hizmet vermektedir. Araç ile girişlerde 30 TL otopark ücreti olduğu unutulmamalıdır.