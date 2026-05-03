Validen ‘Sim kartı ben gönderdim’ itirafı

Tunceli'de 6 yıl önce korkunç bir cinayete kurban giden üniversiteli Gülistan Doku (21) soruşturması devam ederken, tutuklanan eski Vali Tuncay Sonel'in Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesi ortaya çıktı. Sonel, tutuklanan oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan'ı tanımadığını iddia ederek, herhangi bir tanışıklığının olmadığını savundu.

Gülistan'ın kayıp sim kartıyla ilgili soruya da Sonel şu karşılığı verdi: "Kartı ben gönderttim. Koruma arkadaşlar gereğini yaptı. Amacımız sadece kayıp kızımızı bulmaktı. Bu kartın Gökhan Ertok'a gönderilmesi için ben Şükrü Eroğlu'nu görevlendirdim. Arama kurtarma yoğun bir şekilde devam ettiği için konum bilgisini baktırmak için göndermiştim. Koruma polisi bu kartı göndermiş. Gökhan, yaptığı inceleme sonrasında viyadüğün alt bölgesinde bir konum tespit etmiş. Ayrıca Sonel, şahsi hesabından birçok kez Gökhan Ertok'a para gönderdiğini de kabul etti. Bu paraların 6 memur maaşına denk geldiği öğrenildi. Sonel, Gülistan kaybolduktan iki gün sonra hiçbir arıza ya da ihbar olmamasına rağmen güvenlik kameralarının neden değiştirildiğine ise "Ben böyle bir talimat vermedim. Bilgim yok. Konuyu il emniyet müdürü bilir. Muhatabı odur" karşılığını verdi.