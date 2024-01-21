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Giriş Tarihi: 21.1.2024 18:47 Son Güncelleme: 21.1.2024 18:57

Antalya Valiliğinden 'kıyıya vuran cesetler' açıklaması

Antalya Valiliği yaptığı açıklamada son 5 günde kıyıya vuran cesetlerin bir tanesinin Merve Şavval Elmas, diğer 5 cesedin ise ayakkabı ve kıyafet üretim yerinin Suriye olması nedeni ile cesetlerinde Suriye uyruklu olduğuna vurgu yaptı. Valilik yazılı açıklamasında, Antalya kıyılarında bulunan cansız bedenlerle ilgili olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde; kıyıya vuran 6 cansız bedenden birinin bir süre önce kaybolan Merve Şevval Elmas’a ait olduğu değerlendirildiğini açıkladı. Ancak kesin sonucun adli tıp incelemesi sonucu ortaya çıkacağı kaydedildi. Antalya Valiliği kıyıya vuran diğer 5 cansız bedene ait ayakkabı ve kıyafetlerin üretim yerinin Suriye olduğu belirlendiğini açıkladı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Antalya Valiliğinden ’kıyıya vuran cesetler’ açıklaması

Valilik açıklamasında Lübnan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından 11 Aralık 2023 tarihinde Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu bilgisine yer verdi. Son bir haftalık meteorolojik kayıtlar incelendiğinde, hâkim rüzgârın Güney ve dalganın Güney Doğu yönünden geldiği tespit edildiğinide belirten valliik açıklamasında, "Muhtemel teknenin batması sonucunda bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgâr ve dalga sebebiyle ilimizin kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir" denildi. Valilik son olarak, " 2023-2024 yıllarında Antalya ilinde herhangi bir düzensiz göçmen grubuna ilişkin intikal etmiş bir kaza/olay veya kayıp bildirimi bulunmamaktadır. Denizlerimizde ve kıyılarımızda meydana gelen şüpheli ölüm olaylarına ilişkin kolluk birimlerimiz ve Cumhuriyet Savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalara devam edilmektedir" dedi.

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Antalya Valiliğinden 'kıyıya vuran cesetler' açıklaması
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