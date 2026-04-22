Valiz içerisinde 184 kilo 900 gram uyuşturucu ele geçirildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını yürüten İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını tespit etti. Titiz takip sonucu belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 valiz içerisine gizlenmiş olarak 184 kilo 900 gram takoz esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

