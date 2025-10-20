Valizlerden 55 kilo uyuşturucu çıktı! “Arkadaşım rica etti” dedi

Adana'da narkotik polisi, otoyolda takip edip durdurduğu TIR'daki valizlerde 55 kilo skunk ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına şoför Ç.Ş. (42), "Bir arkadaşım valizlerini verip, Adana'ya götürmemi rica etti. Valizlerin içinde ne olduğunu bilmiyordum" dedi, tutuklandı.

İHBAR GELDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takip ettiği TIR'ı, dinlenme tesisinde durdurdu.

PES DEDİRTEN SAVUNMA

TIR'da, narkotik köpeğiyle arama yapan polis, 3 valiz içerisinde 55 kilogram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan C.Ş., emniyetteki ifadesinde, "Bir arkadaşım valizlerini verip, Adana'ya götürmemi istedi. İlk defa böyle bir ricada bulununca kıramadım. Valizlerin içinde ne olduğunu bilmiyordum" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.Ş., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.