Valorant Gece Pazarı ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? İşte 2022 Temmuz ayı Valorant Gece Pazarı çıkış tarihi!

''Valorant Gece Pazarı çıktı mı, ne zaman çıkacak?'' sorusu, günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Temmuz ayında çıkması beklenen Valorant Gece Pazarı'nın hangi gün geleceği merak konusu oldu. Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan çok oyunculu taktiksel birinci şahıs nişancı video oyunu olan Valorant, Gece Pazarı ile oyunculara özel sürprizler yapacak. Bu nedenle oyun severler, büyük bir heyecanla konuya ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman çıkacak? İşte 2022 Temmuz ayı Valorant Gece Pazarı etkinliği ile ilgili merak edilenler...