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Giriş Tarihi: 20.7.2022 17:13

Valorant Gece Pazarı ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? İşte 2022 Temmuz ayı Valorant Gece Pazarı çıkış tarihi!

‘’Valorant Gece Pazarı ne zaman çıkacak?’’ sorusu gündemde yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyun severler tarafından heyecanla beklenen Valorant Gece Pazarı’nın ne zaman geleceği merak ediliyor. Bilindiği üzere Valorant Gece Pazarı ile oyunculara özel yenilikler ve özel kaplamalar uygun fiyatlarla sunuluyor. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? 2022 Temmuz ayı Valorant Gece Pazarı çıkış tarihi!

Valorant Gece Pazarı ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? İşte 2022 Temmuz ayı Valorant Gece Pazarı çıkış tarihi!

''Valorant Gece Pazarı çıktı mı, ne zaman çıkacak?'' sorusu, günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Temmuz ayında çıkması beklenen Valorant Gece Pazarı'nın hangi gün geleceği merak konusu oldu. Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan çok oyunculu taktiksel birinci şahıs nişancı video oyunu olan Valorant, Gece Pazarı ile oyunculara özel sürprizler yapacak. Bu nedenle oyun severler, büyük bir heyecanla konuya ilişkin araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman çıkacak? İşte 2022 Temmuz ayı Valorant Gece Pazarı etkinliği ile ilgili merak edilenler...

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN GELECEK?

Gece pazarı Valorant'a ortalama olarak 2 ayda bir geliyor. Son olarak Mayıs ayında oyun severlerin beğenisine sunulan Valorant Gece Pazarı, tekrar 21 Temmuz-3 Ağustos 2022 tarihleri arasında çıkacak.

VALORANT GECE PAZARI NEDİR?

Gece Pazarı, her oyuncuya özel oluşturulan ve rastgele altı silah kaplamasından oluşan bir koleksiyondur.

Gece Pazarı'nı Mağaza'dan ayıran en önemli özellik kaplamaların oyuncuya özel olmasıdır. Gece Pazarı'na girerek kişiye özel teklifler görülebilir.

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Valorant Gece Pazarı ne zaman çıkacak, tarih belli oldu mu? İşte 2022 Temmuz ayı Valorant Gece Pazarı çıkış tarihi!
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