Valorant Karakterleri - En İyi Valorant Karakterleri İsimleri, Güçleri ve Özellikleri

Riot Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan taktiksel bir video oyunu olan Valorant karakterleri, oyunla yeni tanışanlar tarafından merak uyandırıcıdır. En iyi Valorant karakteri kim diyenler için verilebilecek birkaç isim içinde, Jett, Skye, Chamber, Viper ve Sova gibi ajanlar bulunur. Valorant öncü karakterler, düşmanı tespit etmeyi sağlarlar. Valorant ajanlar ve düellocular kimdir? İşte Valorant en iyi karakter hangisi sorusuna dair detaylar…

Valorant Karakterleri Kimdir?

Valorant, Amerikan oyun yapım ve dağıtım şirketi olan Riot Games'in resmi olarak 2 Haziran 2020 tarihinde yayınladığı bir strateji oyunudur. Free to play (çok oyunculu) bir video oyunu olan Valorant, yakın gelecekte geçer. Kurgusal karakterleri, gözcü, öncü, kontrol uzmanı ve düellocu olarak sınıflandırılır.

Düellocular: Rakip takıma saldırmakla görevlidirler.

Öncüler: Karşı takımın konumunu bularak bomba alanının dışına çıkarırlar.

Gözcüler: Tuzak kurarak rakip takımın bomba alanının dışında kalmasını sağlarlar.

Kontrol uzmanları: Rakip takımın görüş alanını kapatarak bomba alanından uzak tutarlar.

Valorant Karakterlerinin Özellikleri Neler?

Jett: Darbelerden son derece hızlı kaçan bir düellocudur ve kendine özgü bir dövüş stili vardır. Rakiplerinin yerini anında tespit etmesi ile bilinir. Güney Kore'yi temsil eden Jett, havaya fırlama, rüzgar estirme, sis bulutu atma ve hançer fırlatma gibi yeteneklere sahiptir.

Phoenix: Birleşik Krallığı temsil eder ve oldukça cesur bir düellocudur. Ateş küresi fırlatarak düşmanlarının kör olmasını sağlar. Alev topları atarak bir yangın bölgesi oluşturur. Düşmanlarının görüş açılarını kapatan ateşten duvar meydana getirir.

Raze: Büyük silahları ile dikkat çeken Raze'in anavatanı Brezilya'dır. Sert bir dövüş tarzına sahip bir düellocudur ve gizli bölgeleri temizlemekte çok başarılıdır. Patlayıcı dolu çanta fırlatarak büyük bir patlama yaratır. Renk tesirli bomba atar ve düşmanlarının üzerine bombot gönderir ve onları kovalar. Son olarak roketatar ile büyük bir patlamaya neden olur.

Yoru: Japon bir düellocudur ve açtığı geçitler ile bilinir. Bu sayede boyutlararası geçiş yaparak düşman bölgeye zarar verir. Boyut değiştirdiği için rakiplerin onu fark etmesi imkansızdır.

Neon: Biyoelektrik dalgaları yayan bu düellocu, aslen Filipinlidir. Çok hızlı olması nedeniyle düşmanlarını anında indirir. Enerji okları fırlatır ve bunlar duvarlara çarptığında patlamalar meydana gelir. Aynı zamanda ölümcül ışın patlamaları yaratır.

Reyna: Yüksek performanslı bir düellocudur. Meksika'yı temsil eder ve teke tek dövüşlerde çok başarılıdır. Düşmanlarını öldürdükten sonra onlardan kalan ruh kürelerini tüketerek can yeniler, görünmez olur ve düşmanlarının görüşünü engelleyen göz topu fırlatır.

Breach: İsveçli bir öncüdür ve büyük hasarlar yaratan kinetik dalgalar göndermesi ile tanınır. Ateş topları ile düşmanı sersemletir, fay hatlarını aktifleştirerek artçı sarsıntılar ve depremler meydana getirir.

KAY/O: Radyantların etkilerini yok etmeyi sağlayan bir savaş makinesidir. Öncüler arasında yer alır ve tüm düşmanlarının savunmasına darbe vurur. Kör edici bomba atar, patlayan bıçaklar ve şarapnel fırlatır, enerji dalgaları yayarak karşı takımı etkisiz hale getirir.

Sova: Özel tasarım bir yay kullanan Sova, Rusya'yı temsil eden bir öncüdür. Şok ve keşif oku fırlatır, düşmanlarını açığa çıkarmak için baykuş drone kullanır.

Skye: Avustralyalı öncüdür ve vahşi bir hayvan ordusuna sahiptir. Düşmanlarına gönderdiği hayvan figürleri, onların zayıflamasını sağlar. Bir şifacı olması nedeniyle takım arkadaşlarını iyileştirir.

Gekko: Yaratıklardan oluşan bir gruba öncülük eden Gekko, Los Angeles'tan gelir. Düşmanlarını bulmak için kankuşu kullanır. Şaşkın topunu fırlatarak üzerlerine plazmalar atar. Bunlar düşmanların kör olmasını sağlar.

Fade: Türkiye'yi temsil eden Fade, düşmanlarını alt etmek için saf kabuslar meydana getiren bir öncüdür. Çeşitli taktiklerle düşmanlarının en büyük korkularını ortaya çıkarır.

Killjoy: Zekası ile ön plana çıkan bu Alman mucit bir gözcüdür. Çatışma alanında kullandığı robotları ile düşmana karşı üstünlük sağlar.

Cypher: Faslı bir gözcüdür. Düşmanlarının ne konuştuğunu ve ne düşündüğünü bilir. Onların her adımından haberdardır ve siber kafesi ile görüşlerini kaybetmelerini sağlar.

Chamber: Gözcüler arasında yer alan bu Fransız, bir silah tasarımcısıdır. İyi bir nişancıdır ve yetenekleri sayesinde rakiplerini ortadan kaldırır.

Sage: Ölen takım arkadaşlarını dirilten bu Çinli, gözcüler grubundandır. Bariyer küresi sayesinde tüm saldırılara karşı koruma sağlar.

Omen: Paranoyalar oluşturarak düşmanlarını şüphelendiren bir kontrol uzmanıdır. Gölge küresi ve gizli adımları ile düşmanlarına görünmeden keşifler yapar.

Astra: Ganalı kontrol uzmanı, astral seyahatleri ve üstün öngörüsü sayesinde rakiplerinin her hamlesini önceden görür.

Viper: Kimyager bir kontrol uzmanı olan bu Amerikalı, düşmanların görüşünü azaltmak ve etkisiz hale getirmek için çeşitli zehirli kimyasal silahlardan yararlanır.

Brimstone: Hava araçları ile rakiplere karşı her zaman üstünlük sağlayan ve ABD'yi temsil eden bir kontrol uzmanıdır. Yangın bombası atmak, duman bulutları oluşturmak ve uydu saldırısı yapmak en önemli yetenekleridir.

Harbor: Akıntılara ve dalgalara yön veren Hindistanlı bir kontrol uzmanıdır. Taşkınlar ve çağlayanlar oluşturur, su küreleri fırlatır ve bir gayzer meydana getirir.