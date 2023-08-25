Haberler Yaşam Haberleri Valorant Mobile Ne Zaman Çıkacak? Valorant Mobile Çıkış Tarihi Belli Oldu Mu, IOS ve Android’e gelecek mi?
Giriş Tarihi: 25.8.2023 15:19 Son Güncelleme: 25.8.2023 15:19

Valorant Mobile Ne Zaman Çıkacak? Valorant Mobile Çıkış Tarihi Belli Oldu Mu, IOS ve Android’e gelecek mi?

Riot Games tarafından geliştirilip yayınlanan çok oyunculu nişancı video oyunu Valorant, sadece bilgisayar ortamında oynanan bir oyundur. 2019´da tanıtılan Valorant video oyunun oyuncuları, şimdilerde oyunu akıllı telefon ve tablet üzerinden oynamak istemektedir. Bunun üzerine Riot Games tarafından geliştirilmekte olan online Valorant Mobile oyunu akıllı telefon ve tablet üzerinden oynanabilecektir. Valorat Mobile çıkış tarihini merak oyuncular ise “Valorant Mobile ne zaman çıkacak?” sorusunu yöneltmektedirler.

Valorant Mobile Ne Zaman Çıkacak? Valorant Mobile Çıkış Tarihi Belli Oldu Mu, IOS ve Android’e gelecek mi?

2020 yılının haziran ayında oynaması ücretsiz olarak PC platformuna sunulan Valorant, dünyanın her yerinden oyuncuya sahiptir. Bilgisayarın yani sıra mobil cihazlarda da oynanmak istenen oyunun IOS ve Android işletim sistemlerinden hangisine uyumlu olacağı da merak ediliyor. Pek çok oyuncu tarafından beklenen Valorant Mobile çıkış tarihi ise merak edildiğinden oyuncular "Valorant Mobile ne zaman cıkacak?" şeklinde sorular sormaktadır.

Valorant Mobile Ne Zaman Çıkacak?

Riot Games şirketinin Valorant Mobile online video oyunun üzerinde 3 yıldır çalışmakta olduğu bilinmektedir. Oyunun ne zaman oyunculara servis edileceği, çıkış tarihi bilgileri için bu oyun şirketinden açıklama beklenmektedir. Yapımcı olan Riot Games, oyunun çıkış tarihi hakkında resmi bir açıklamada bulunmamasına rağmen sızıntı ve söylentilere göre oyunun 2024 yılına kadar çıkabileceğine ihtimal verilmektedir. Ancak kesin tarih için Riot Games en doğru bilgiyi aktarmış olup oyunun çıkış tarihini belirleyecektir.

Valorant Mobile Çıkış Tarihi Belli Oldu Mu, IOS ve Android'e Gelecek Mi?

Valorant Mobile video oyunun çıkış tarihi hakkında oyunun yapımcısı olan Riot Games resmi bir açıklamada bulunmamasına rağmen Valorant Mobile´in tüm dünya için duyurulduğunda Play Store ve AppStore üzerinden ücretsiz bir şekilde indirilebilecek olduğu bilinmektedir. Bu bilgi ışığında oyunun PC versiyonundan farklı olarak Android ve IOS cihazlarda da oynanabileceği anlaşılmaktadır.

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Valorant Mobile Ne Zaman Çıkacak? Valorant Mobile Çıkış Tarihi Belli Oldu Mu, IOS ve Android’e gelecek mi?
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