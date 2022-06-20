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Giriş Tarihi: 20.6.2022 16:15

Vampir Kız Kardeşler filmi konusu nedir? Vampir Kız Kardeşler filmi oyuncuları kimler?

Vampir Kız Kardeşler filmi konusu nedir? Vampir Kız Kardeşler filmi oyuncuları kimler?

20 Haziran 2022 Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarına gelecek olan Vampir Kız Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları sinemaseverler tarafından merak ediliyor. Film Almanya yapımı olup 2012 yılına aittir. Yönetmen koltuğunda Wolfgang Groos’un oturduğu film aile ve fantastik türlerdedir. Peki; Vampir Kız Kardeşler filmi konusu nedir? Vampir Kız Kardeşler filmi oyuncuları kimler?

Vampir Kız Kardeşler filmi 20 Haziran Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında olacak. 12 yaşındaki vampir kız kardeşler Silvania ve Dakaria, evlerinden ayrılacaklar ve büyük bir sorunla karşı karşıya kalacaklar. İnsanlar arasında yaşamayı istemeyen kardeşler güçlerini kullanmakta zorluk çekecekler. Peki; Vampir Kız Kardeşler filmi konusu nedir? Vampir Kız Kardeşler filmi oyuncuları kimler?

VAMPİR KIZ KARDEŞLER FİLMİ KONUSU

Bindburg kasabasının güzel bir yaz günü yeni misafirleri vardır. Bir minibüs kapısı açılır ve içinden 4 kişilik bir aile çıkar. Anne, baba ve 12 yaşındaki iki kız kardeşten oluşan bu ailenin büyük bir sırrı vardır. Anne dışında diğer üçünün görünümü solgun, giyimleri ise gariptir. Bay ve Bayan Tepes iki kızlarıyla yeni yaşamlarına Bindburg kasabasında devam etmeyi planlamaktadır. Büyük sır ise; Bayan Tepes dışında Bay Tepes ve iki kız kardeşin vampir oluşudur. 12 yıl boyunca Transilvanya'da yaşadıktan sonra Bayan Tepes'in ısrarı nedeniyle Almanya'ya taşınmaya karar vermişlerdir.

VAMPİR KIZ KARDEŞLER FİLMİ OYUNCULARI

YÖNETMEN: WOLFGANG GROOS

OYUNCU: CHRISTIANE PAUL (Im Juli), STIPE ERCEG (Takiye), RICHY MUELLER, MARTA MARTIN

FİRMA: ARRI, ALMANYA 2012

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Vampir Kız Kardeşler filmi konusu nedir? Vampir Kız Kardeşler filmi oyuncuları kimler?
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