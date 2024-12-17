İki sınır komşusu olan Van ve Ağrı illeri arasında oldukça yoğun bir seyahat trafiği vardır. Bu iki şehir arasında ilk kez yolculuk yapacak olanlar mesafe ve yolculuk süresi hakkında detayları araştırmaktadır. Özellikle Van Ağrı arası kaç km, Ağrı Van arası kaç kilometre ve kaç saat sürer soruları gündeme gelmektedir.

Van Ağrı Arası Kaç Kilometre?

Doğu Anadolu Bölgesinin en doğusunda yer alan Van ve Ağrı illerimiz arasında oldukça sık seyahat edilmektedir. Ağrı ve Van şehirleri arası karayolu üzerinden D965 otobanından 232 kilometre, D975 otobanından ise 250 kilometredir. İki şehrin kuş uçuşu mesafesi ise 163 kilometredir.

Ağrı Van Arası Kaç Saat Sürer?

Van Ağrı arasında gerek iş, eğitim gerek gezi yahut özel nedenlerle çok sık yolculuklar yapılmaktadır. İki sınır komşusu olan bu iller arası mesafe süresi tercih edilen vasıta türüne ve yol durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Özel araçla 2 buçuk ila 3 saat arası süren Ağrı Van arası, şehirler arası otobüslerle güzergâh çeşitliliği nedeniyle 4 saate yaklaşmaktadır. Van ve Ağrı şehirleri arasında demiryolu ile ulaşım seçeneği yoktur. Havayoluyla ise iki şehir arasında direkt uçuş bulunmamaktadır.