Van Bitlis Arası Kaç Km? Bitlis Van Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün bir kıyısında Van, diğer kıyısında ise Bitlis şehirleri bulunur. Adını Büyük İskender'in komutanı Badlis'ten aldığı düşünülen Bitlis köklü bir geçmişe sahiptir. Van ili de Urartu medeniyetinin başkenti olmuştur. Tarihi dokuları ve kültürleri ile dikkat çeken bu iki şehirle ilgili Van Bitlis arası kaç km ile Bitlis Van arası kaç kilometre ve kaç saat sürer konuları merak edilmektedir.

Van İle Bitlis Arası Kaç Kilometredir?

Doğu Anadolu'nun büyüleyici manzaralarını keşfetme fırsatı sunacak bir yolculuk için Van ve Bitlis illeri arasında bir seyahat planlanabilir. Van Gölü üzerinden de iki ilden birbirine geçiş yapılabilir ama kara yoluyla gerçekleştirilecek seyahat yaklaşık 160 kilometrelik bir yolu kat etmek anlamına gelecektir. Yolculuğun güzergahına bağlı olarak bu mesafe, seçilen yollara ve duraklamalara göre ufak değişiklikler gösterebilir.

Bitlis Van Arası Kaç Saat Sürer?

Bitlis ile Van arasındaki kara yolculuğu genellikle 2 saat 15 dakika kadar sürer. Bu süre özel araçla gidildiğinde geçerli olacaktır. Zira otobüsle yapılan seyahatlerde molalar ve duraklar düşünüldüğünde süre 3 saate kadar çıkabilir. Özellikle kış aylarında Doğu Anadolu Bölgesinin havası düşünüldüğünde hava muhalefeti yolculuğu biraz daha uzatabilir.

Bitlis ile Van Yol Güzergahları Nelerdir?

Van'dan Bitlis'e ulaşım için birden fazla güzergâh bulunmaktadır. En yaygın kullanılan yol, Van şehir merkezinden başlayarak Tatvan üzerinden Bitlis'e ulaşan D300 kara yoludur. Bu rota sunduğu manzara açısından oldukça keyiflidir. Bitlis'e bağlı Tatvan ilçesi Van Gölü kıyısında yer alan önemli bir geçiş noktasıdır ve bu rotanın belli yerlerinde Van Gölü'nün eşsiz manzaralarını izlenebilir. Alternatif olarak, daha az kullanılan ancak doğayla daha iç içe bir deneyim sunan yollar da bulunmaktadır.