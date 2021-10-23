Van depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Van Erciş depreminde kaç kişi öldü? Van depremi tarihi ve şiddeti

Ülkemizin deprem kuşağında yer alması ve fay hatlarının hareketliliği dolayısıyla yurt genelinde sık sık yer sarsıntıları yaşanıyor. Ülkece yas tuttuğumuz acılı olaylardan biri olan Van depremi de bu sarsıntılar arasında yer alıyor. Yıl dönümü dolayısıyla gündeme gelen bu deprem; Van depremi ne zaman oldu, kaç şiddetinde oldu sorusuyla inceleniyor. Depremin merkez üssü, şiddeti ve bilançosu haberimizde. Van Erciş depreminde kaç kişi öldü? İşte Van depremi tarihi ve şiddeti hakkında merak edilenlerin yanıtı.

VAN DEPREMİ NE ZAMAN OLDU, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

2011 Van Depremi; 23 Ekim 2011'de saat 13:41'de meydana geldi. 25 saniye süren depremin merkez üssü Van merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan Tabanlı Köyü olarak kaydedildi. Merkez üssüne en yakın yer Erciş olduğu için bu deprem Erciş depremi olarak da bilinmektedir. Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçti.