Van depremi ne zaman, kaç şiddetinde oldu? Van Erciş depreminde kaç kişi öldü? Van depremi tarihi ve şiddeti

Ülkemizin deprem kuşağında yer alması ve fay hatlarının hareketliliği dolayısıyla yurt genelinde sık sık yer sarsıntıları yaşanıyor. Ülkece yas tuttuğumuz acılı olaylardan biri olan Van depremi de bu sarsıntılar arasında yer alıyor. Yıl dönümü dolayısıyla gündeme gelen bu deprem; Van depremi ne zaman oldu, kaç şiddetinde oldu sorusuyla inceleniyor. Depremin merkez üssü, şiddeti ve bilançosu haberimizde. Van Erciş depreminde kaç kişi öldü? İşte Van depremi tarihi ve şiddeti hakkında merak edilenlerin yanıtı.
VAN DEPREMİ NE ZAMAN OLDU, MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?
2011 Van Depremi; 23 Ekim 2011'de saat 13:41'de meydana geldi. 25 saniye süren depremin merkez üssü Van merkeze 17 kilometre uzaklıkta bulunan Tabanlı Köyü olarak kaydedildi. Merkez üssüne en yakın yer Erciş olduğu için bu deprem Erciş depremi olarak da bilinmektedir. Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçti.
VAN DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?
Yapılan değerlendirmelerde depremin büyüklüğü; Kandilli Rasathanesi tarafından Richter ölçeğine göre 6.6ML, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından ise Moment magnitüd ölçeğine göre 7.2 Mw olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi'nden daha sonra yapılan açıklamada, depremin şiddetinin depremin merkez üssünde 9.0 olduğu belirtildi ve depremin moment büyüklüğü 7.2 Mw olarak düzeltildi.
|Yer
|Ölü
|Yaralı
|Enkaz
|Merkez, Van
|
95 (%15,8)
|
350 (%8,5)
|
10 (%0,5)
|Erciş, Van
|
169 (%28,1)
|
750 (%18)
|
55 (%2,4)
|Diğer
|
337 (%56,1)
|
3052 (%73,5)
|
2197 (%97,1)
|Toplam
|
601
|
4152
|
2262
VAN ERCİŞ DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?
Deprem sonucunda bölgesel olarak yapılan çalışmalarda ölü, yaralı ve enkaz sayıları ile bu sayıların genel toplama oranı, 31 Ekim 2011 tarihinde açıklanmıştı. Depremdeki vefat, yaralı ve enkaz rakamları şu şekilde:
DEPREMDEN SONRA KAÇ ARTÇI OLDU?
Türkiye saati ile 13:41'de meydana gelen ana depremin ardından 30 Ekim'e kadar moment magnitüd ölçeğine göre 2 Mw'den büyük 1561 artçı sarsıntı yaşandı; bu sismik hareketlilikler Hakkâri, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi çevre illerde İran ve Kuzey Irak'ta hissedildi.