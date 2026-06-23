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Giriş Tarihi: 23.06.2026 10:42

Van Erciş Karayolunda kaza: 1 asker şehit, 4 yaralı!

Van-Erciş kara yolunda jandarma aracı ile otomobil kaza yaptı. Kazada 1 asker şehit oldu 4 kişi yaralandı.

Arif KARAKAŞ Arif KARAKAŞ
Van Erciş Karayolunda kaza: 1 asker şehit, 4 yaralı!
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Van-Erciş kara yolunda devriye yapan jandarma aracına arkadan hafif ticari bir aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 jandarma personeli şehit oldu, 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Van-Erciş kara yolu Ünseli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde devriye görevi yapan jandarma aracına arkadan gelen hafif ticari bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kazada 1 jandarma personelinin şehit olduğu belirlenirken 4 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Van Erciş Karayolunda kaza: 1 asker şehit, 4 yaralı!
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