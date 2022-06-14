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Giriş Tarihi: 14.6.2022 23:08 Son Güncelleme: 14.6.2022 23:36

Van Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Van Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Van Gölü kıyısına yakın bir yerde erkek cesedi bulundu.

Tatvan ilçesinin Yeşil Mezra Mahallesi'ne giden yol kenarında vatandaşlar akşam saatlerinde Van Gölü'nde kıyıya yakın bir yerde erkek cesedi olduğunu gördü. Vatandaşların yetkililere haber vermesinin üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık Hizmetler, Emniyet ekipler ve AFAD Dalgıç ekipleri sevk edildi. Kıyıya yakın bir yerde bulunan ceset sudan çıkarılarak gerekli incelemeler yapılmak üzere Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi morguna götürülürken, cesedin ne zaman düştüğü ve kime ait olduğu araştırılıyor.

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Van Gölü kıyısında erkek cesedi bulundu
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