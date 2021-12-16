Van Gölü kuruyor

Buna bağlı olarak da Van Gölü çekilmeye başlıyor. Göl kenarına gittiğimiz zaman önceden su altında kalan yerlerin bugün karaya çıktığını görüyoruz. Havza da çok ciddi bir kuraklığının olduğunu görüyoruz. Bu kuraklığının tek sebebi iklim değişikliği değil. Bizim tam sağlıklı çalışan bir su politikamız yok. Yaşanan kuraklığa anında müdahale etme imkanımız yok ama sürdürebiliriler bir su politikasıyla bu süreçten en az zararla çıkabiliriz."