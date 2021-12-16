Van Gölü suyunun çekilmesi ile mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı

Van Gölü'nün sodalı suyu ile karbonhidratların birleşmesi ile oluşan ve adeta binlerce yıllık peribacalarını anımsatan mikrobiyalitlerin gün yüzüne çıkması endişe uyandırıyor. Van Gölü'nün Adilcevaz kıyı bandında birçok noktada ortaya çıkan mikrobiyalitlerin koruma altına alınması gerektiğini savunan Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, bölge çok sayıda oluşumunu tamamlamamış mikrobiyalitin kıyı şeridinde ortaya çıktığını belirterek, "Derneğimiz, Adilcevaz Kaymakamlığı ve Belediyesi olarak burada tabelandırma işlemi yaparak, bölgenin korunmasını sağlamaya çalışacağız" dedi.

Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, tatlısu çıkış noktalarında oluşmaya başlayan mikrobiyalitlerin su altında çok daha büyük boyutlarda bulunduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: "Adilcevaz Kaymakamlığı, Belediyesi ve derneğimiz bünyesinde gerçekleştirdiğimiz fotoğraf sergisinin ardından kıyıda yaptığımız çalışmaları yerinde inceleyerek tatlı su çıkışlarının ne kadar bariz olduğunu gördük. Tatlı su çıkışlarında mikrobiyalitler oluşuyor. Van Gölü'nün ciddi oranda çekilmesiyle mikrobiyalitler ortaya çıktı. Bunu Van Gölü'ne sahili olan her yerde görebiliriz. Ancak tatlı su çıkışları fazla olmasından dolayı bunun büyük çoğunluğunu Adilcevaz'da görüyoruz. Küresel ısınma bize yardımcı olmuyor. Yağışlar yok, kurak bir mevsim geçiriyoruz. Bakalım göl nereye kadar çekilecek. Buranın koruma altına alınması için dernek olarak çaba sarf ediyoruz özellikle hayvan sokulmaması noktasında. Çünkü mikrobiyalitler kırılıyor. Karada ortaya çıkan mikrobiyalitler bin 760'lı rakımlarda bulunan mikrobiyalitlerle aynıdır. Dönemsel olarak aynı hizayı koruyor. Bugün burada farklı bir mikrobiyalit alanı da su üstünde kaldı."

"40 YILDIR BÖYLE ÇEKİLME GÖRMEDİM"

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, yaklaşık 40 yıldan beridir bölgede çeşitli görevlerde bulunduğunu, zaman zaman Van Gölü'nde yükselmeler yaşandığını ancak bu kadar çekilmeyi ilk defa gördüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Suyun çekilmesi nedeniyle mikrobiyalitler adeta peri bacaları gibi ortaya çıktı. Küresel ısınmanın bize çok büyük bir zararı var. Gittikçe sularımız azalıyor, tarım alanlarımız susuz kalıyor. Daha önce 100-150 metrede çıkan sondaj suları şimdi 300 metreye kadar indi maalesef. Onun için suyu çok iyi kullanmamız lazım. Zaten Türkiye su konusunda fakir bir ülkedir. İnşallah en kısa zamanda tekrar eski yağmurlara, karlara kavuşuruz. Aralık ayının ortasında olmamıza rağmen neredeyse ilkbahar mevsimini yaşıyoruz. Tabi bu bizim açımızdan çokta iyi bir durum değil. Keşke burada 1 metre kar olsaydı. Ben Van Gölü'nü hiç bu kadar çekilmiş görmedim. Van Gölü'nü 3-4 metre kadar daha yüksek gördüğümüz dönemlerde oldu. Bu bazı yerlerde kıyıların taşmasına neden oldu. Zannediyorum bu yıl düşeyde 30-40 metre kadar bir azalma oldu. Bu gidişat çok kötüdür."